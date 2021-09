Le ordenan al Club El Nogal retractarse de expulsar al creador de Matarife

La sala quinta de decisión civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó declarar nulos los documento del Club El Nogal que determinaban la expulsión del periodista Daniel Mendoza Leal como socio del establecimiento.



En febrero de 2017, Mendosa fue expulsado del club, al parecer, por denunciar hechos de corrupción al interior de la Junta directiva del lugar, declaraciones que los directivos consideraron una violación a sus estatutos, específicamente el nueve, que determina que todo socio "debe conservar una conducta intachable".



Por otro lado, el establecimiento tampoco estuvo de acuerdo con el libro 'El Diablo es Dios', de la autoría de Mendoza, en el que señala que los miembros de un club ficticio son corruptos. Palabras que molestaron a la Junta, pero que, según el creador de la serie 'Matarife', no tenían relación con El Nogal, sino que se trató de una creación de su imaginación.



Frente a los hechos y acusaciones, el periodista inició un proceso legal, que duró cuatro años, en el que alegaba que se había violado su derecho a la libertad de expresión. Argumento con el que coincidió el Tribunal al señalar que: "se evidencia que sus expresiones no pretenden ofender, sino que revelan la esencia de sus ideas, reflejadas en su obra literaria, aclarando que sus personajes son ficticios y no corresponden a miembros del club".



Por lo tanto, el Tribunal resolvió "declarar nulas las actas del 1, 6 y 15 de febrero de 2017, emitidas por la Junta Directiva del Club El Nogal, en cuanto sancionaron al demandante Daniel Emilio Mendoza Leal con la pérdida de su calidad de socio de esa Corporación".



El escritor celebró la decisión y destacó el trabajo de su abogado, quien trabajó durante cuatro años para defender sus derechos.

Le gané al Club El Nogal. El tribunal amparó mi derecho fundamental a la libertad de expresión. En conclusión me dice que tenía derecho a escribir y a denunciar la criminalidad de los socios y su junta directiva. Mi abogado, Yeferson Dueñas, luchó durante 4 años, hasta ganar. pic.twitter.com/oWnxwrIwPK — Daniel Mendoza Leal - Delator (@ElQueLosDELATA) September 13, 2021

