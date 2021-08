Clientes comieron tres años gratis por un error y ahora deben pagarlo todo

Una de las principales empresas de domicilios de Japón está en el ojo del huracán luego de conocerse un insólito hecho que se ha viralizado en redes sociales y que ha sorprendido a más de uno.

"Me están cobrando 60.000 yenes —2,1 millones de pesos colombianos—. Me voy a morir" es uno de los mensajes que han publicado usuarios de Demae-can tras conocerse el pasado 30 de junio un error en la plataforma. Durante tres años, por un error en el procesamiento de pagos, muchos lograron comer gratis, según reportan medios locales.



Lo que se sabe hasta el momento es que varios pedidos realizados a partir de aplicaciones de pago de la empresa de telefonía móvil DoCoMo, au y el banco SoftBank fueron aceptados, pero un error en el sistema causó el reembolso o la cancelación de los pagos.



El hecho parece haber ocurrido entre el 24 de agosto de 2018 y el 15 de abril del 2021. Pero esto se conoció hasta hace algunas semanas, razón por la que la empresa decidió comenzar a cobrar el dinero de forma retroactiva a todos los clientes.



"He recibido un mensaje unilateral que me dice que debo pagar dentro de d semanas debido a un error de pago", publicó otro de los afectados. En ese país, cuestionan por qué Demae-can decidió comunicar tan tarde el hecho.



