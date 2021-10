'Se derritieron': cliente se queja de las gomas de biotina de Epa Colombia

La empresaria e influenciadora Daneidy Barrera, también conocida como 'Epa Colombia', lanzó el mes pasado al mercado unas capsulas de biotina en gomita que ayudan a la anticaída y al crecimiento del cabello.



Y, aunque normalmente 'Epa Colombia' recibe críticas positivas por sus productos capilares, esta vez sucedió lo contrario.



Hace poco, una persona, a través de historias de Instagram, se quejó de las gomas de biotina, afirmando que "se me derritieron y solo me había tomado dos. Donde las compré me dicen que hasta hoy les dijeron que en climas calientes se derriten".



En el clip, la joven mostraba que las gomas, efectivamente, habían perdido su contextura por el calor. Además, la botella en la que venía el producto tampoco tenía su forma original.



Cabe recordar que el anuncio del producto fue justo después de que la empresaria de keratinas recibiera una condena en la que debía pagar una multa 472 millones de pesos, equivalente a 492 salarios mínimos, por lo que las nuevas gomas para el cabello ayudaron a pagar su deuda.



ELTIEMPO.COM