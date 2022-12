Los pedidos a domicilio son frecuentemente objeto de fotografías y videos graciosos que se hacen viral en minutos. Ese fue el caso de un comensal que pidió una pizza por ‘delivery’, pero con una gran cantidad de exigencias que no son para nada frecuentes entre los gustos particulares de los consumidores.



(Siga leyendo: Rosalia sorprende a sus fanáticos en redes sociales luciendo un bikini en Japón).

Una usuaria de Twitter encontró el ticket de la orden y decidió subirla a su perfil por la rareza de las peticiones del cliente. Según comentó, hay algunas anotaciones un tanto surrealistas que la dejaron boquiabierta.

Facebook Twitter Linkedin

Domiciliario (imagen de referencia). Foto: iStock

Así mismo, resaltó la amabilidad del cliente, ya que a pesar de las múltiples peticiones al final pidió el favor y dio las gracias para el local comercial que lo atendió, deseando un prospero y feliz 2023 a todos los trabajadores.



"Entrega sin contacto. Por favor, poned poca cebolla. Por favor, no pongáis nada verde en la pizza. Por favor, que llegue caliente", anotó el cliente.



Algunas reacciones de internautas le colocaron el toque que le faltaba a la encomienda con buen sentido del humor e imaginación : “Pues chico, si lo pide así… No me cuesta complacer sus peticiones”, “Por lo menos pide de porfavor y gracias, es la mínima educación pero lastimosamente inexistente”, “Y todo por favor. Exigente, pero educado”, fueron algunas reacciones de usuarios de internet.



(También: Roberto Cano sobre su futuro en la televisión: 'Me voy a quedar sin trabajo').

Al menos da la gracias 😂 pic.twitter.com/6zocyHIs75 — Sandra Bua (@sandrukilla) December 23, 2022

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO