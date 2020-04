Las claves de Bill Gates para derrotar al coronavirus

Bill Gates, dueño de Microsft, publicó en su blog algunos puntos clave para derrotar la pandemia que hoy azota al mundo.



El multimillonario ha estado al frente de diferentes iniciativas para encontrar la cura. Asimismo, ha sido protagonista de millonarias donaciones a través de la fundación que tiene junto a su esposa, Melinda Gates.

En la publicación se destacan siete recomendaciones esenciales para acelerar las investigaciones ante este virus.

1. El confinamiento es necesario

El empresario destacó que “si el comportamiento de la gente no hubiera cambiado, entonces la mayoría de la población se habría infectado”. Según Gates, con el aislamiento muchos países consiguieron que la tasa de infección se estabilizara y comenzara a disminuir.

Según sus postulados, el 2 % de la población está infectada y este escalofriante número podría duplicarse cada ocho días. Al entrar en un estado de confinamiento, se espera que la tasa se reduzca y, en lugar de duplicarse, disminuya cada semana.

También afirmó que muchos de los hospitales que hoy están colapsados por el exceso de su capacidad en julio llegarán a tener camas vacías gracias a este comportamiento.



Sin embargo, mientras en unos lugares empezarán a disminuir el número de casos, en otros comenzará un crecimiento exponencial de forma heterogénea.

2. Se necesita comunicación para entender los riesgos

Tras la importancia del aislamiento, Gates destaca que solo entendiendo la magnitud de lo que está sucediendo se podrá combatir el virus. Para el empresario es esencial que las personas interioricen los riesgos de su comportamiento y, ante la flexibilización de las medidas, actúen con precaución.

Al comprender lo que se está enfrentando, las personas van a aumentar sus cuidados por miedo a ser infectados, según afirma el estadounidense. “Los líderes deben alentar el cumplimiento” ante la idea de que muchas personas no dimensionarán la magnitud de la pandemia y, por lo tanto, podrían actuar de manera imprudente.

El empresario también destaca el impacto que esto ha tenido en todo el mundo a nivel económico. “La caída en el empleo es más rápido que cualquier cosa que hayamos experimentado”, dice en la publicación.



Además, recalca que son varios los sectores de la economía que están cerrados y que, hasta hoy, no hay cifras exactas sobre lo que ha costado reducir la tasa de infección.

3. Quienes diagnostican temprano, superan más rápido la crisis

Para el empresario todo se concentra en la oportunidad de diagnóstico del país. “La capacidad de realizar pruebas bien explica gran parte de la variación. Es imposible derrotar a un enemigo que no podemos ver”, afirma.



El millonario reafirma lo estudiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece que los países que han concentrado sus esfuerzos en aumentar el volumen de prueba, son los que mejor han respondido ante la crisis sanitaria.

4. Los países subdesarrollados tienen más riesgos

Gates reconoce que la pandemia no ha afectado a todos los países por igual.



Para él, los países más ricos y con más personas de diferentes lugares del mundo, fueron los primeros en verse impactados. Sin embargo, con una acción temprana, no tuvieron que cerrar sus economías tanto como otros.

En cuanto a los países menos desarrollados, dice que es más difícil hacer cambios de comportamiento para reducir la tasa de reproducción del virus. Esto teniendo en cuenta que son lugares enfrentados a problemas como la informalidad laboral, pilar principal del cual se desprenden otros malestares como la falta de alimento en los hogares.



A su vez, son países donde los sistemas de salud tienen menor capacidad para proporcionar tratamientos u ofrecer oxígeno a todos los que lo necesiten, aun teniendo mayoría de población joven.

"Es posible que las muertes totales en los países en desarrollo sean mucho más altas que en los países desarrollados", concluye el fundador de Microsoft .

5. Se necesita aprender más del virus

Bill Gates afirma que son varios los interrogantes sobre el coronavirus que actualmente no tienen respuesta. Por ejemplo, a quiénes ataca principalmente o cómo se está dando su infección en diferentes ámbitos.

Los modelos muestran hay personas asintomáticas pero que tienen la infección y esto hace mucho más difícil flexibilizar medidas sin un resurgimiento de los casos. Incluso aunque los jóvenes son los que menos se han infectado, siguen siendo una población que puede transmitir la enfermedad.

Para él, es necesario dirigir las pruebas disponibles a las personas que tienen mayor riesgo ya que no hay suficientes para testear a todos.



Sin embargo, reconoce que se deben crear mecanismos para identificar de forma sencilla el posible riesgo de contagio en una persona.

6. Urge mayor inversión en salud

En 2015 Gates advirtió en un discurso que el mundo no estaba preparado para una pandemia. Aunque actualmente reconoce que se dieron pasos significativos para avanzar en este tema, afirma que no han sido suficientes.



Para el empresario es fundamental recoger los recursos que permitan crear herramientas nuevas como las vacunas.

7. La innovación es la clave para combatir el coronavirus

Gates divide la innovación en cinco categorías: tratamientos, vacunas, pruebas, seguimiento de contactos y política de apertura. Sin un desarrollo en cada una de estas áreas será imposible contrarrestar la pandemia.



En cuanto a los tratamientos, se necesita alguno con un 95 % de efectividad para que las personas se sientan seguras de salir a la calle y estar en reuniones públicas. Sin embargo, es necesaria una vacuna antes de poder volver a la normalidad, pues es difícil garantizar ese nivel de cobertura en un tratamiento.

El empresario reconoce que la industria farmacéutica está haciendo grandes esfuerzos por encontrar, al menos, alguna opción que pueda solventar el ataque del virus en el ser humano o que reduzca los síntomas. No obstante, su desarrollo puede tardarse y no se sabe qué tan accesible llegue a ser.



A la hora de hablar de vacunas, dice que se necesitan el tiempo de desarrollo típico de esta alternativa, el cual podría ser incluso de más de cinco años; sin embargo, actualmente es el tiempo el que juega en contra.



Además, se necesitan de al menos tres meses después de hacer una prueba de una vacuna para ver cómo reaccionan los anticuerpos.

Gates pone sobre la mesa uno de los problemas que más cuestiona a la población actualmente: en caso de encontrar la vacuna ¿a quién se le aplicaría primero? Aunque esto debería ser un acuerdo global, el empresario reconoce que los gobiernos que proporcionan los fondos, los países donde se llevan a acabo los ensayos y los lugares donde la pandemia ha atacado más, argumentarán que deben tener prioridad.

Frente a las pruebas, Gates reconoce que es esencial la rapidez de su aplicación. Además, cabe resaltar que muchos testeos podrían estar haciéndose de manera errónea. Para ello debe priorizarse hacer este procedimiento en las personas adecuadas.



También destaca que los resultados deberían estar en menos de 24 horas pues es así como se decide de forma rápida si se debe continuar en aislamiento y se empieza la protección de las personas del entorno. De lo contrario, con resultados semanales, será imposible contener la propagación del virus.



Finalmente, el empresario mostró preocupación por la situación que viven las comunidades pobres y las minorías raciales ante la pandemia. Concluye que el impacto económico está recayendo en los trabajadores minoritarios de bajos ingresos.



Destaca que esta es una lucha de todos. En la distancia, pero unidos.

TENDENCIAS EL TIEMPO