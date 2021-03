La respuesta de Claudia López a Epa Colombia por cierre de peluquería

La influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, se ha convertido en un ícono de emprendimiento en el país. No obstante, ha documentado su difícil trayectoria por medio de sus redes sociales.



El pasado domingo 28 de marzo la empresaria hizo una nueva denuncia mediante sus historias de Instagram, contándole a sus seguidores que nuevamente le cerraron una de sus peluquerías de Bogotá, según ella, porque “es víctima de una persecución”.



(Lea también: La contundente respuesta de la Secretaría de Salud a Epa Colombia).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Salud de Bogotá, el cierre se efectuó debido a que el establecimiento comercial no cumple con “la totalidad de las exigencias sanitarias”.



Indican que se están almacenando productos que no cuentan con el registro del Invima y no se están acatando los protocolos de bioseguridad, como el uso de tapabocas y buena ventilación en el lugar.

Sobre el caso del establecimiento comercial de Daneidy Barrera, la Secretaría de Salud informa: pic.twitter.com/T5oZGDzy4j — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) March 29, 2021

(Si nos lee desde la app vea aquí el comunicado de la Secretaría de Salud de Bogotá).



Ante esta situación Daneidy le escribió un mensaje a Claudia López a través de su cuenta oficial de Instagram. La emprendedora ya había mencionado anteriormente a la mandataria, asegurando que había votado por ella.



“No entiendo, si yo vote por Claudia López, por qué tanta persecución, por qué me hacen este daño. No sé por qué ella no me ayuda y me da la oportunidad de crecer”, suplicó.



Ahora recurrió a escribirle, pidiéndole que tengan un encuentro. “Amiga te quería decir que si me das la oportunidad de hablar contigo. (...) Yo solo quiero trabajar y generar empleos con mis keratinas, ayúdame para que me dejen en paz y pueda trabajar tranquilamente”, le pidió Epa Colombia, añadiendo que lleva 4 días con la peluquería cerrada y no ha podido atender a su clientela.



(Le puede interesar: Vuelven a cerrar peluquería de Epa Colombia en Bogotá).

Mensaje de Epa Colombia a Claudia López. Foto: Captura de pantalla

En la mañana de este 30 de marzo la mandataria de la capital le respondió el mensaje a la influenciadora. En primer lugar le indicó que programaron una reunión para que se reúna con el alcalde local Alejandro Rivera y que este le exponga los beneficios que la Administración le está dando a los emprendedores durante la pandemia de covid-19.



Finalmente, y en línea con lo establecido con las entidades que cerraron su establecimiento comercial, le recordó que debe “seguir los lineamientos de salud pública exigidos por la Secretaría de Salud y el Invima”.



(Le recomendamos leer: Abogado ofreció ayuda a Epa Colombia por nuevo cierre de su peluquería).

Respuesta de Claudia López a Epa Colombia. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, la respuesta de la alcaldesa no fue del agrado de Epa Colombia y recordó que ella no estaba pidiendo ningún auxilio económico para su emprendimiento de keratinas pues no se han visto afectadas sus ventas.



“Yo solo estoy pidiendo tres cosas, que me deje generar empleo, que no me manden los mismos cuatro funcionarios y que me responda rápido el Invima y me apruebe (...) Yo no les estoy pidiendo plata, ni que me respalden por pobrecita, solo que me dejen en paz porque me siento muy perseguida”, señaló Barrera en sus historias de Instagram en respuesta a lo que le dijo López.



(Además: Esta es la empresa de Epa Colombia en controversia con Invima).

(Si nos lee desde la app vea la respuesta de Epa Colombia a Claudia López aquí).



Epa Colombia insiste en que el Gobierno está haciéndole una persecución por la destrucción a una estación de TransMilenio en 2019, delito por el cual pagó 6 meses de casa por cárcel y no pudo usar sus redes sociales por un tiempo.



Recientemente la empresaria apareció en sus historias de Instagram asegurando que ya cumplió con todas las condiciones que le pusieron las autoridades, como asistir al psicólogo y psiquiatra y realizar un curso con la Secretaría Distrital de Gobierno.



“Hoy me certificaron, amiga. Osea que yo no le debo nada a nadie, no sé qué más tengo que hacer, pero estoy libre de pecado, terminé mis tareas”, contó a sus más de 2.5 millones de seguidores.



(Siga leyendo: El increíble regalo que Epa Colombia le hizo a su novia).



Tendencias EL TIEMPO