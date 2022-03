El pasado 25 de marzo, la boda entre María Claudia Echavarría y Josef-Emanuel de Liechtenstein tuvo lugar en la ciudad de Cartagena. Este matrimonio causó revuelo, pues Echavarría es la primera colombiana en convertirse en princesa europea.

El evento se realizó en la iglesia San Pedro Claver, en el centro histórico de la ciudad. Aunque parecía una gran celebración, solo hubo pocos invitados, todos allegados a las familias de los novios.



A Cartagena llegaron integrantes de la realeza belga y miembros del principado de Liechtenstein y Luxemburgo, entre los cuales estuvieron el Gran Duque Henri de Luxemburgo, Alois de Liechtenstein y Maria Laura, sobrina del rey Felipe de Bélgica, según lo documentó ‘EL TIEMPO’.



El novio, Josef- Emanuel de Liechtenstein, es el décimo sexto sucesor al trono de su familia y el tercer hijo de Margarita de Luxemburgo y Nicolás de Liechtenstein. Además, tiene 32 años y es arquitecto.



María Claudia Echavarría

Chiqui Echavarría, madre de la novia, y Nicoás de Linchestein Foto: Foto: Néstor Gómez. Producción, Shaio Muñoz

Por su parte, tal como lo explica la revista ‘Hola’, María Claudia Echavarría, conocida entre sus allegados como ‘Clocló’, nació en Cartagena, Colombia y es hija de la reconocida empresaria ‘Chiqui Echavarría’, dueña y fundadora de la empresa de eventos Casa Chiqui.



No obstante, ‘Clocló’ tiene un bagaje internacional muy amplio, ya que, aunque nació en Cartagena, su infancia y adolescencia transcurrieron entre Ginebra, Miami y Suiza. Actualmente, vive en Londres con su esposo.



No obstante, Echavarría se formó profesionalmente en Bogotá, Colombia y se especializó en moda y estilo de vida. Su educación le permitió ser cofundadora de su compañía Si.Collective y administrar Casa Chiqui, la empresa de su madre.



Si.Collective es una comunidad que tiene como objetivo promover el talento de los mejores creadores y diseñadores de la región, expandiéndose internacionalmente con marcas de moda que dejan el sello latinoamericano en sus prendas y estilo.



Boda de María Claudia Echavarría y el príncipe Josef-Emanuel de Liechtenstein. Foto: Néstor Gómez y Shaio Muñoz

‘Clocló’ tiene un hermano llamado Felipe, quien es homónimo de su fallecido padre. Actualmente está casado con la diseñadora y empresaria colombiana Danielle Corona, con quien contrajo nupcias en 2014 también en Cartagena.



Según lo indica la revista, el compromiso entre Echavarría y el príncipe Josef fue anunciado a mediados del año 2021. Sin embargo, no se conoce mucha información al respecto, puesto que la pareja acordó mantener su relación lo más privada posible.



