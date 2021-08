Claudia Bahamón y más famosos envían mensajes de apoyo a Alejandra Azcárate

Este sábado 31 de julio, la actriz y presentadora colombiana Alejandra Azcárate reapareció en redes sociales a través de un Instagram TV en el que habló, tras más de dos meses guardando silencio, sobre el escándalo en el que se vio involucrado su esposo Miguel Jaramillo Arango, por la incautación de más de 400 kilos de cocaína que se encontraron en una aeronave que era propiedad de la empresa de la que él figura como representante legal.



“Creo que todos pasamos en la vida por momentos muy duros, difíciles y adversos, y yo pues no soy la excepción. Vengo de recorrer durante dos meses los sótanos del infierno y les deseo a ustedes, de todo corazón, que jamás, por la razón que sea, tengan que transitar por esos espacios porque no hay una sola esquina apacible”, dijo la famosa, de 43 años, al comienzo de la grabación de casi una hora.

A pesar de que en redes sociales varios internautas han continuado dudando de la versión de la comediante - quien indica que en enero su esposo había informado su retiro de esa compañía, pero “las actas no terminaron su proceso” antes de que estallara el escándalo -, varios son los famosos que le han enviado mensajes de apoyo.



Claudia Bahamón fue de las primeras en pronunciarse. Foto: Captura de pantalla

Entre estos se encuentra la presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, Claudia Bahamón, quien no dudo en compartir el video de Azcárate a través de sus historias de Instagram, junto a un sentido mensaje en el que aseguró que cree en su inocencia y en la de su pareja sentimental.



“Ese primer día te llamé de inmediato a entregarte mi cariño y mi apoyo. Hasta que seguro te cansé. Una vez más te digo creo en ti y creo en el Flaco. Este mensaje me conmueve como dirías tú ‘hasta los tuétanos’. Te aplaudo tu fortaleza y abrazo con ganas ese corazón resquebrajado que nos lo deja igual al escucharte con tu testimonio”, escribió la huilense, de 42 años.



Otra famosa que envió mensaje de apoyo a la presentadora fue la actriz Lina Tejeiro, quien replicó también el video junto a un mensaje que decía "no estás sola". También comentó la publicación asegurando que "Te lo dije y te lo repito. Aquí estoy, te abrazo y te creo".



En la publicación, en la que Azcárate contó que la noticia les "destrozó la vida entera en un segundo", muchas otras celebridades le enviaron un mensaje de apoyo.



Entre estos, Alejandro Riaño, quien dijo que conoce a la también comediante hace más de 12 años y siempre se ha ganado las cosas "con honestidad".



"Así como me alegro siempre por sus triunfos, en estos momentos difíciles, no la abandono y la acompaño como amigo que soy. Aleja es una mujer profesional en todo el sentido de la palabra, y lo mejor de todo, una buena amiga", escribió el famoso conocido por interpretar a 'Juanpis Gonzáles'.



Lina Tejeiro replicó el video de la comediante. Foto: Captura de pantalla

Otro de los humoristas que le escribió fue Alejandro Leiva, mejor conocido como 'PiterAlbeiro', quien dijo que "por muchas pruebas pasamos los que aun habitamos sin saber hasta cuando este mundo implacable y lleno de odio y resentimiento. Así que como me dijo un día una gran amiga: 'todo pasa'".



Catalina Aristizábal, Daniel Samper Ospina, Lorena Meritano, Iván Marín, Marbelle, Paola Turbay, Natalia Durán, Jorge Abello, Susy Mora, Maleja Restrepo, entre muchos otros famosos se unieron a la lista de personas que le enviaron mensajes a Azcarate tras la publicación de su video, en el cual expresó que la trataron "como una delincuente":



“Yo aparecí en todos los titulares en la categoría de una delincuente, fui tratada como una criminal, aquí no hubo duda, nadie esperó un inicio de un proceso de investigación, no existió una presunción de inocencia, a mí me condenaron como si yo fuera la dueña del avión y del cargamento, a mi esposo y a mí nos pararon en un paredón y nos fusilaron de inmediato".



Tendencias EL TIEMPO