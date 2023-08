Desde su estreno, MasterChef Celebrity Colombia ha mantenido a la audiencia al borde de sus asientos con emocionantes desafíos culinarios y la participación de celebridades que han demostrado sus habilidades gastronómicas en cada episodio.



Los televidentes han sido testigos de momentos divertidos, de tensión, dramáticos y emotivos, mientras los famosos se esfuerzan por impresionar a los exigentes jueces con sus creaciones culinarias.

Sin embargo, a medida que avanza el programa, la tensión en la cocina se incrementa considerablemente. Sin lugar a dudas, los participantes han ido adaptándose no solo a las exigencias de la cocina y las recetas, sino también a las personalidades y estilos de sus compañeros.

Aunque los participantes afirmen ser colegas en la cocina, es evidente que la competencia está siempre presente y todos anhelan convertirse en el próximo MasterChef Celebrity Colombia.

MasterChef Celebrity: la 'discusión' entre Claudia y 'Nela'



En cada desafío, la presión por crear recetas excepcionales se intensifica y los participantes han elevado su nivel de atención y talento para presentar sus mejores creaciones en el atril.



Entre ellos, 'Nela' González ha destacado notablemente, recibiendo elogios por su sazón y habilidad culinaria en cada plato que ha preparado.

En el más reciente desafío, la actriz venezolana confesó que en una ocasión previa había experimentado una pérdida de tiempo en la despensa debido a la intervención de Claudia Bahamón.

En una entrevista individual, la actriz venezolana expresó que a partir de ahora prestará menos atención cuando la presentadora se acerque, ya que siente que su presencia la distrae a la hora de elegir los ingredientes de la receta.



Según sus palabras, lo anterior le ha llevado en el pasado a no tener todos los ingredientes completos en su estación al final del reto.

"No te quiero hablar. Después del reto anterior con las alcachofas, Claudia y yo no somos amigas", dijo González entre chiste y risas..

Luego añadió que: "me distrajo buscando las alcachofas, Claudia me decía: 'cómo no las ves'. Me tiré 4 minutos buscando unas alcachofas que no estaban”.

En respuesta a la confesión de la actriz, la presentadora bromeó diciendo que el 'problema' con 'Nela' era complicado de solucionar, sugiriendo en tono jocoso que tal vez en el futuro no la ayudaría más en la despensa.

"El problema contigo es difícil de arreglar y ya me rindo. Como dices tú: el público se dará cuenta que la loca es otra", expresó la presentadora.

Para aliviar la situación, en tono humorístico, la presentadora comentó: "El problema real es ahora con Juliana Galvis. O sea, uno tratando de ayudar y ella con fuertes declaraciones en entrevistas. De razón nunca paró bolas en la despensa".

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

