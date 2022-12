Claudia Bahamón tiene más de 20 años de trayectoria en la pantalla chica y es una de las más queridas por los colombianos. Mientras llega el 2023 y retoma sus rol en el reality 'Master Chef', está promocionando su podcast ecológico en el que habla sobre los trópicos.

En las últimas horas, la presentadora subió una serie de historias a su Instagram, inesperadamente, su ojo se cerró:“¡Mis amores! Se me cerró este ojo solito. ¡Ay, no sé! Como que está lento. Tengo un problema en el ojo”, dijo en presencia de su hijo.



Entre risas, la presentadora intentó abrir su ojo, pero el párpado se le seguía cerrando y le menciona a su hijo: "‘Ojo’, a propósito del ojo. No te burles de mí”.



(Además: Yeison Jiménez sorprende a su mamá con tremendo regalo de Navidad).

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues muchos hicieron una comparación con el incidente que había tenido Katy Perry en medio de un concierto, mientras que otros le pidieron a la presentadora que se hiciera un chequeo médico.

En su momento el párpado caído de Katy Perry causó gran conmoción en las redes, pues expertos señalaban que este era un síntoma de derrame cerebral o también se podría tratar de un blefaroespasmo.



Los factores más comunes que pueden causar que el músculo del párpado se contraiga son: fatiga, estrés, exceso de alcohol o cafeína.

