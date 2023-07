Claudia Bahamón es una de las presentadoras y modelos más queridas por los colombianos y una de las razones por la cuales el reality de cocina MasterChef Celebrity tiene tantos seguidores, por su carisma y la forma en la que interactúa con los chefs y participantes.



En los últimos capítulos del reality gastronómico, Bahamón quiso ser una más de los participantes e hizo parte de uno de los retos para así demostrarle a los jueces y a Colombia entera sus habilidades culinarias.

Con la decisión de la presentadora también vendría una condición, que si Bahamón ganaba el reto, los jueces Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier se convertirían en sus esclavos y que si por el contrario ella perdía, debía ponerse el delantal negro como todos los participantes.



El reto de 'la caja misteriosa' consistía en la preparación de un postre tradicional colombiano: el merengón, en el cual debían preparar el merengue, con crema batida y otros ingredientes.



Bahamón aseguró durante la preparación, que se sentía nerviosa y hasta que le faltaba el aliento, ya que no tenía el conocimiento para hacerlo como una cocinera profesional, además durante la preparación del merengón, tuvo demoras, se vio interrumpida por otros concursantes en la alacena, no encontraba la batidora y tuvo que pedir ayudar para la preparación de la crema chantilly.



Al entregar su plato al cual llamó 'Calentamiento global', los jueces aseguraron: "Muy linda decoración", "en ese desierto cayó un aguacero", "a mí me encanta el emplatado", sin embargo, al final Zubiría, Carpentier y Rausch decidirían que la presentadora sería portadora del delantal negro por "una idea mal ejecutada".



Sus compañeros aseguraron que no era justo que Bahamón llevara el delantal negro, porque no fue el peor plato del reto: "Me parece injusto porque el plato de ella estaba muy chévere", afirmó Zulma Rey, "el dia más lindo para Carpentier, va a estar muy feliz", expresó Juan Pablo Barragán y "nunca en la historia de MasterChef había tenido Claudia delantal negro", dijo Martha Isabel Bolaños 'la pupuchurra', ante la decisión.



Claudia aceptó la decisión, sin embargo, en el siguiente reto pudo quitarse el delantal negro al hacer pareja con Mario Ruiz y preparar unas trufas cuyo ingrediente principal eran unas galletas de chocolate a las que llamaron 'Delitrufas', las cuales causaron risas en sus compañeros al compararlas con unos buñuelos por el tamaño de estas.

Trufas de chocolate caseras muy fáciles y económicas

