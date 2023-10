Claudia Bahamón se va de Estados Unidos y vuelve a vivir en Colombia

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más recocidas del país por su larga carrera en la televisión. Recientemente, acompañó a los colombianos en las noches del Canal RCN con el reality de 'MasterChef Celebrity', el cual terminó hace unas semanas.

En los últimos días, Bahamón le rindió un homenaje a su padre en sus redes sociales con un emotivo mensaje, el cual conmovió a varios de sus seguidores. Vale la pena recordar, que Germán Bahamón, el padre de Claudia, falleció en un accidente de tránsito a finales del 2019.



Su partida no ha sido algo fácil para la presentadora y aunque han pasado algunos años, ella lo recuerda todos los días con mucho cariño y amor. En su publicación ella compartió una fotografía en la que le está dando un beso a su padre. Además, expresó que anhelaba volver a escuchar su voz y contarle las cosas que han sucedido tras su partida.



(No deje de leer: Kimberly Loaiza anuncia nueva canción sobre su separación de Juan de Dios Pantoja).



“Te diría que el bosque que sembramos y que un día quisiste cortar, está llenándose de plantas silvestres sembradas por Mateo y que ahora se ve mejor. Que mi mamá quiere comprar un caballo y mis hermanos no la dejaron (me van a matar por sapa)”, escribió.

Una de las cosas que más sorprendió a sus seguidores es que dio a conocer que dejaría de vivir en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, donde había estado radicada durante 19 años.



“¡Ah! Que nos estamos mudando a Colombia como tanto me pediste y que, qué rico, será sentirte más cerca. Que sigo en lo mío, ya sabes, últimamente como en cámara lenta, pero que es normal con tantos cambios por estos días”, mencionó.



Para terminar su mensaje, Claudia mencionó que extrañaba mucho a su papá: “Que te adoro como a la taza del inodoro, que sí, que igual me voy a sentar en tus piernas así me digas ‘vendí mi loro por no cargarlo’, y que sigamos la vida juntos y que nos vemos en la finca. Te extraño”, concluyó.



(Le puede interesar: ‘El club de los mil dólares': el grupo que desayuna y da propinas de más de $4 millones).

En Colombia la presentadora tiene la mayoría de su familia y también están sus negocios. Por ejemplo, Bahamón tiene un hotel en el Huila, un restaurante en Cartagena y una marca de café. Además, de que tiene varios proyectos televisivos con los canales nacionales e internacionales.



Por el momento, no se sabe si vivirá en Bogotá o en el Huila, donde su familia tiene propiedades.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Renuncia obispo polaco tras orgía gay en su apartamento: escándalo en el Vaticano

Aida Victoria Merlano se sinceró sobre su ausencia en redes: ‘Me encerraba a llorar’

Más de 30 estados de EE. UU. demandan a Meta por afectar salud mental de jóvenes