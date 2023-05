Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas del país, además por su participación en el programa ‘Masterchef Celebrity’ se ha ganado la admiración y el cariño de los televidentes. Esto también ha despertado el interés en su vida personal, pues varias personas están pendiente de todo lo que pasa con ella.

Recientemente, Claudia participó en el programa de entrevistas ‘Desnúdate con Eva Rey’ y ahí tuvo la oportunidad de revelar varios detalles íntimos que la mayoría de personas desconocía.



Una de las preguntas que le realizó Eva Rey, fue con respecto a su matrimonio con Simón Brand, pues la española tenía curiosidad en saber cómo llevaban su relación a distancia, pues ambos tienen varios compromisos laborales que hacen que estén varios días fuera de casa. “¿Después de tanto tiempo cómo llevan esas separaciones?”, preguntó la europea.



Sin embargo, la presentadora terminó contando una crisis que tuvieron que puso a tambalear su relación, pues pensaron en separarse.

“El momento más difícil que he vivido con Simón fue en pandemia, porque finalmente vivimos juntos. Desde que nos casamos, nuestra dinámica de matrimonio ha sido viajando y esos espacios hacen parte de nuestra vida. Cuando nos toca estar 100 % juntos dijimos: ‘Miércoles, no sabíamos lo que era vivir todo el tiempo juntos’. Nos pasó en pandemia y fue muy complicado”, comentó.



La española quiso indagar mucho más sobre su relación y, con respecto a lo que ella le acaba de contar, le preguntó: “¿Esa relación sobrevive otra pandemia?”. Ante este interrogante, Claudia se sinceró y reveló que no cree que su relación aguante otra pandemia, pues fue un momento muy complejo.



“Creo que no, puede que no, yo creo que nos toca mirar la manera de que a él le toque en Los Ángeles y a mí en Colombia, como: ‘ah, nos tocó'”, aseguró.



Luego de esto, Eva le hizo la pregunta: “¿Tuviste un momento en el sí pensaste que separaban?. La presentadora aseguró: “Yo creo que sí, no fue como verbalizado, pero en un momento yo dije: ‘Esto no va ningún lado’. Sin embargo, no se separaron y actualmente siguen juntos.

