La presentadora Claudia Bahamón acudió a redes sociales para compartir su experiencia con la explantación o retiro de prótesis mamarias, pues varios internautas se lo habían solicitado a propósito de la polémica por las declaraciones de Carolina Cruz sobre el tema.

Con un mensaje reflexivo, la reconocida conductora del programa MasterChef hizo énfasis en los riesgos que se corren al tener silicona en los senos.

Bahamón la tuvo durante 23 años. Pero, por culpa de unos dolores anormales, sintió la necesidad de retirarla de su cuerpo con el fin de estar más tranquila. Tan pronto vio las prótesis extraídas quedó asombrada por la apariencia de los implantes.

Claudia es la presentadora del famoso programa 'Masterchef'. Foto: Instagram @claudiabahamon

"Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios", explicó.

Los resultados sobre sus implantes no arrojaron nada negativo, pero sí la llevaron a cuestionarse sobre la decisión que había tomado al operarse en 1998.

"Me repetí en voz baja: 'No puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera'”, señaló.

También compartió unos mensajes que le envió a su hermano cuando estaba reflexionando sobre el uso de prótesis: "¿En qué momento de la vida tomamos estas decisiones tan absurdas para nuestro cuerpo? ¿En qué momento perdemos nuestro amor propio y recházanos nuestra esencia y buscamos ser otro ser mediante modificaciones que van en contravía de la naturaleza?".

Según dijo, vivió un "duelo" durante esos momentos que la llevó a trabajar en su propio perdón.

"No se debería permitir que nosotros nos metamos esas mier... en nuestro cuerpo. (...) Hoy no me juzgo, por el contrario aplaudo mi valiente y acertada decisión", aclaró.

¿Qué opina Claudia Bahamón sobre lo dicho por Carolina Cruz?

Con motivo de la publicación de fotografías y su testimonio, un internauta quiso conocer qué opinión tenía sobre lo dicho por su colega Carolina Cruz durante una emisión del matutino Día a Día.

Vale recordar que la vallecaucana hizo una intervención cuestionada por algunos televidentes por los calificativos empleados.



“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso", dijo.



"Se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, dice 'sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma'. Ahí es donde yo digo que hay que manejar el tema con mucha responsabilidad", expresó.

Carolina Cruz: hay que manejar el tema con mucha responsabilidad



Carolina Cruz dos segundos después: maneja el tema con profunda irresponsabilidad pic.twitter.com/SyUXlZJnaT — nico g 🐊 (@niciowut) March 9, 2023

Al respecto, Bahamón reitero que "adora" a Cruz y no le interesar "generar polémica". Por tanto, les pidió a los usuarios de redes respetar la opinión de la presentadora del canal Caracol.

"Me interesa dar mi testimonio desde el amor. Cada quien toma sus propias decisiones es sobre su cuerpo", puntualizó.

