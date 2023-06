Claudia Bahamón, reconocida presentadora y figura en el país, ha revelado detalles sobre la muerte de su padre en una entrevista con Chicho Arias, con quien ha compartido en el set del programa 'MasterChef Celebrity'.



En medio de la conversación, surgieron temas sensibles que captaron la atención de la audiencia, especialmente el legado dejado por su padre.



La muerte de su padre hace cuatro años fue un momento triste e impactante para Claudia y su familia. Sin embargo, ella ha logrado encontrar una perspectiva positiva al ver como él tuvo una vida plena.



Pero en medio de la tragedia, surgió un dilema sobre la responsabilidad del accidente, que recaía sobre otra persona, por una situación que sucede justo después en una llamada de Germán Bahamón a su hijo.

Mi papá en el accidente queda vivo, llama a mi hermano y le dice 'Perdón me quedé dormido, me partí las dos piernas, pero estoy bien' FACEBOOK

La presentadora le dijo a Arias que decidió comunicarse con el fiscal del caso y compartir toda la información relevante para que el otro conductor no fuera a prisión. Ella estaba convencida de que él no había sido responsable de la muerte de su padre.



"Resulta que cuando él se muere sale un titular horrible en uno de los periódicos más importantes de Colombia en donde dice 'asesino el papá de Claudia Bahamón va a ir a la cárcel '¿Qué? ¿Cómo así? Nadie mató a mi papá", dice en la entrevista.

Cuando el accidente ocurrió, se generaron titulares sensacionalistas que acusaban al otro conductor de ser el asesino del padre de Claudia. Esto preocupó a la presentadora, ya que sabía que no era así.



"Y yo no tenía vida de saber que ese personaje le iban a meter a la cárcel, yo decía a él no lo pueden meter a la cárcel, es que él no mató a mi papá, es que él se quedó dormido porque mi papá sufría de microsueños, pero a él ya lo tenían para la cárcel"



La presentadora luchó para que se hiciera justicia y se revelara la verdad sobre el accidente. No podía estar tranquila hasta que pudiera hablar con el perito y el fiscal para explicar que su padre se había quedado dormido al volante.



Claudia defendió la inocencia del otro conductor y quería evitar que fuera enviado a la cárcel por un accidente que no había causado intencionalmente.

La huilense también compartió las enseñanzas que recibió de su progenitor, resaltando su capacidad de hacer todo lo que quisiera en la vida, ya que esta es efímera.



Claudia mencionó que su padre le brindó muchos consejos valiosos, como nunca rendirse, ser la mejor versión de uno mismo, no pasar por encima de los demás y siempre sonreír.



Recuerda a su padre como alguien muy simpático y carismático, con quien disfrutaba pasar horas charlando. Considera que su padre logró realizar muchas de las cosas que siempre quiso hacer en los últimos tres años de su vida.



Realizó viajes y disfrutó de experiencias que le dieron felicidad. Para Claudia, su padre se fue feliz y dejó un legado significativo en su familia y en quienes lo rodeaban.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

