Tres años, diez años, ni nunca, son suficientes para superar el dolor que deja la pérdida de un ser querido, así lo dejó ver la presentadora y modelo colombiana Claudia Bahamón en su cuenta de Instagram, en la que el pasado 7 de noviembre publicó una foto con un dolido mensaje para recordar el día en el que hace tres años perdió la vida una de las personas más importantes para ella: su padre.



Germán Bahamón, el papá de la presentadora, conducía por la vía que llevaba al municipio de Magangué, en el departamento de Bolívar, cuando tuvo un micro-sueño que provocó que se chocara, en un aparatoso accidente, contra un camión de ganado.



En la clínica, antes de morir a causa de un paro respiratorio, alcanzó a llamar a su hijo Mateo, hermano de la modelo, para decir sus últimas palabras.

El 7 de noviembre del 2022, Claudia Bahamón recordó, con una foto en su cuenta de Instagram, qué fue lo que dijo su padre.



En la descripción de la imagen, la presentadora cuenta cómo en la madrugada de ese mismo día tuvo un sueño en el que ella vivía en primera persona el accidente automovilístico, que le arrebató de forma inesperada a su papá:



"Esta madrugada tuve la posibilidad de verme en el sueño. Viví lo que me pasa despierta muchas veces. Estaba en la autopista a una velocidad no muy alta y se me cerraron los ojos. Mi otro yo estaba viendo lo que sucedía y me decía “claudia abre los ojos que sé que sabes lo que haces y te vas a chocar”, escribió.



A lo que agrega que no quería abrir los ojos, por lo que chocó en su sueño y por un pequeño instante pudo cumplir la misión de ir a visitar a su padre.

Menciona que cuando despertó ya era 7 de noviembre, y que aún recuerda uno de los momentos más dolorosos de su vida, cuando el mismo día en 2019 su hermano Mateo la llama para decirle, “mi papá se quedó dormido y se chocó pero está bien. Se partió las dos piernas. Me dijo: “perdón me quedé dormido”. Estas con mi mamá?".



Y aunque la presentadora intentó marcarle a su padre, él ya no pudo responder la llamada.



Por lo que esa última frase "perdón me quedé dormido" sigue presente en sus recuerdos, porque es lo último que recibió de su parte cuando él aún estaba en vida.

TENDENCIAS EL TIEMPO

