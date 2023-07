La presentadora Claudia Bahamón publicó varias fotos de sus vacaciones en las que disfrutó de una cálida visita a la playa. Sin embargo, en una de las imágenes, aparece su esposo, Simón Brand, junto a la modelo Catalina Amaya.

Bahamón es muy activa en sus redes sociales. Tan solo en su cuenta de Instagram reúne más de 4.9 millones de seguidores. Allí suele compartir varias facetas de su vida personal y profesional.



La publicación generó todo tipo de comentarios por parte de los internautas, quienes no estuvieron de acuerdo con la actitud de la amiga y la pareja. Según se observó, Brand abrazó a la modelo en una playa debajo del agua.

La galería estuvo acompañada de tres fotos. En la primera, se encontró al esposo de Bahamón, quien disfrutó de las intensas olas del mar. En la segunda, se vio a Amaya y al director de cine abrazados. La última es una foto del paisaje.



Los seguidores de la presentadora de ‘MasterChef’ no dejaron pasar por alto las imágenes de su amiga y su esposo. Para ellos, “la intención es otra” y la foto “no es muy adecuada”.

La intención para muchos no fue la correcta, porque debe haber “límites” entre las relaciones de pareja y amigos. Además, argumentaron que la “confianza entre dos personas no se puede sobrepasar”.



“Definitivamente, soy demasiado tóxica para entender de manera sana la foto de la amiga con el esposo”, “creo que ahí no están claros los límites. Ni abrazaría de ese modo al esposo de una amiga, ni permitiría que el esposo de una amiga me cogiera así. Ambos faltan al respeto.” y “lo siento pero yo jamás permitiría una foto así entre mi pareja y una amiga”.

Algunas de las reacciones de los internautas.

No obstante, algunos seguidores salieron en defensa de la presentadora y expresaron lo siguiente: “Si a la esposa no le afecta, no entiendo porque al resto del mundo si” y “no entiendo porque tantas personas critican, para mi es algo normal”.

Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá

