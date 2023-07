Luego de pasar varios días hospitalizada por una afección en uno de sus pulmones, Claudia Bahamón, presentadora de Master Chef, salió del hospital e inició su recuperación en casa.



Según informó la presentadora, el parte medico indicó que presentaba un neumotórax, es decir, la presencia aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar.



Luego de ser sometida a varias terapias respiratorias para que su pulmón funcionara de manera adecuada, la presentadora fue dada de alta e inició su recuperación en casa con amigos cercanos.



Inicialmente, la presentadora mostró las pruebas de su respiración profunda y dedicó unas palabras a las personas que le enviaron flores al hospital.



"Me tenían retenido esto en el hospital porque las flores ya no son permitidas en las habitaciones. Tengo dos arreglos sin tarjeta pero quien sea que los haya mandado, todo mi amor y gratitud".



En otra historia de Instagram se ve a la presentadora en compañía de sus amigos, Juan Pablo, Pamela Puentes y el presentador Iván Lalinde, con la descripción "La ratica de Masterchef”

En respuesta a la publicación, Bahamón escribió: "Tranquilo Juan Pablo que ese no es el pulmón afectado, con confianza".

