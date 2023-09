Durante los últimos años, Claudia Bahamón se ha consolidado como una de la presentadora de la pantalla chica más querida por los colombianos, pues durante cinco temporadas de MasterChef Celebrity Colombia, la opita ha estado presente, ganándose el cariño de los concursantes y televidentes.

Además de demostrar por décadas su talento como presentadora, la huilense, de 44 años de edad, también tiene diferentes empresas que la ayudan a generar diferentes ingresos.

La modelo y arquitecta de profesión ha mostrado que supo sacarle provecho a su fama, pues sus seguidores la respaldan en todos los negocios y proyectos que ella tenga. Sin embargo, no todo es como se piensa, y por más grande que sea su éxito, la empresaria ha reconocido que durante su vida y carrera profesional ha atravesado por momentos muy difíciles.

Claudia Bahamón fue víctima de acoso



Durante una entrevista, en el reconocido programa de YouTube de ‘Diva Rebeca’, la presentadora huilense contó lo sucedido, en esos duros momentos de su vida.



Bahamón recordó que durante el desarrollo de su carrera profesional, en la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá, fue víctima de acoso por parte de un cura de la institución, quien además era uno de sus profesores.



La reconocida presentadora confesó que el profesor aprovechaba su papel de ‘autoridad’ para acosarla y hostigarla frecuentemente.

“Un cura que fue profesor mío de cristología. Tengo que aclarar que era re churro, re pilo. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador”, dijo la famosa empresaria.



Además, aseguró que este hombre acostumbraba ganarse la confianza de sus estudiantes, para proceder a acosarlas, haciéndolas pasar por momentos bastante incómodos.



De igual manera, indicó que en repetidas ocasiones denunció el caso de acoso ante los encargados de estos temas en la institución, pero nunca logró comprobar nada, ya que en ese entonces le pidieron pruebas que no eran tan fáciles de conseguir.

“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular (...) Me decía que lo grabara por el fax”, recordó la empresaria huilense.



Así mismo, aprovechó el espacio que tuvo al compartir su historia e invitó a todas las mujeres, jóvenes y las personas en general que sí llegan a sufrir de este tipo de violencia a denunciar, ante las autoridades correspondientes.

Claudia Bahamón habló de su familia y de MasterChef

