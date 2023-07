En un giro inesperado, la reconocida presentadora Claudia Bahamón estuvo involucrada en una de las peleas y conflictos que han surgido últimamente en el popular programa culinario MasterChef Celebrity.

En la noche del pasado miércoles, los concursantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un desafío en el que tuvieron la oportunidad de cocinar junto a los participantes con los que han tenido una mejor relación durante el programa, algo que se esperaba que fuera una ventaja para ellos.

En este episodio, los participantes debían enfrentarse al desafío de crear tres recetas utilizando harina: alfajores, cupcakes y churros. Este ingrediente ha sido conocido por poner en aprietos a varios concursantes en temporadas anteriores, llegando incluso a recibir el temido delantal negro.

Sin embargo, el ambiente tenso y competitivo del reto culinario parece haber provocado un aumento de las emociones, llevando varios concursantes a enfrentamientos verbales y tensiones palpables. Claudia Bahamón, conocida por su imparcialidad y profesionalismo, no pudo evitar verse involucrada en el conflicto.

Se cocinan las peleas en MasterChef 🫣😤 pic.twitter.com/ietjWHuZp9 — Ana (@PuraCensura) July 5, 2023

En esta ocasión, Martha Isabel Bolaños y Zulma Rey tuvieron desacuerdos inmediatos debido a la consistencia de la masa. "Esa no es la actitud", le reprochó Bolaños a Rey, frase que desencadenó un pequeño enfrentamiento.



No obstante, Karoll Márquez intervino en el conflicto, pero esto no evitó que Rey derramara algunas lágrimas, en donde se mostró un poco afectada.

Más tarde, se produjo otro intenso altercado entre ellas debido a la preparación de los alfajores en el horno. "A mí me respetas Zulma, yo no hice nada mal, solo quería ayudar", expresó enfáticamente Bolaños en medio de la discusión.

Indudablemente, la actriz Martha Bolaños estaba atravesando un momento difícil, tanto así que incluso respondió de manera brusca a Claudia Bahamón cuando la presentadora la llamó, soltando un seco "¿ahhhh?", respuesta que al parecer no fue de buen agrado para la presentadora.

Esta inesperada reacción de Bolaños desconcertó a Bahamón, quién respondió: "¿Ve, y esta?", momento que además, generó un gran revuelo en las redes sociales y se convirtió rápidamente en tendencia.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

