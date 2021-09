¿Por qué Claudia Bahamón no denunció el robo del que fue víctima?

La modelo y presentadora Claudia Bahamón compartió recientemente con sus seguidores en Instagram la historia de cómo fue víctima de un atraco en la capital, específicamente en la calle 85 con carrera 11, más conocida como ‘Zona T’. Sin embargo, decidió no denunciar el hecho ante las autoridades.



Según contó Bahamón, iba caminando y una moto pasó junto a ella e intentó quitarle sus pertenencias por lo que terminó arrastrándola por el piso. Luego de que varias personas que presenciaron el hecho empezaron a gritar, los delincuentes decidieron parar el vehículo y le quitaron su celular.



"El tipo de la moto no entendió que no podía zafar (la cartera) de mi cuerpo y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminé metida entre los carros, agarrada de la moto, en pleno trancón de la carrera 11", explicó Bahamón.



A pesar de que comentó lo sucedido a sus más de 4 millones de seguidores para que “tengan cuidado” y así mismo se cuestionen sobre la seguridad de Bogotá, no lo reportó ante las autoridades debido a que en ese momento se encontraba atemorizada e incomunicada, según dijo en una entrevista realizada por ‘La FM’.



Después de que dio a conocer el hecho públicamente, las autoridades se comunicaron con ella para preguntarle si había puesto la denuncia respectiva, a lo que ella contestó: "Les dije que no lo hice porque estaba sin teléfono, muerta del susto y me pregunto a dónde se pone la denuncia tras esa situación, pues uno queda incomunicado y con el deseo de esconderse. Siento que no hay una forma sencilla de poner una denuncia, pues hay que ir a un CAI y hacer una fila".

También, le comentó al mismo medio que le agradece a todas las personas que se preocuparon por ella y aseguró que por fortuna no sufrió lesiones de gravedad, a pesar de la manera en que la atracaron. En su cuerpo solo quedaron marcas de moretones que se pudieron observar en las historias que publicó en su Instagram.



La presentadora compartió fotos de cómo quedó su cuerpo luego del atraco y aclaró que no tiene heridas de gravedad. Foto: @claudiabahamon en Instagram

​"Debemos alarmarnos ante esta situación, esto no puede seguir pasando y no se puede minimizar un robo porque no hubo lesiones. La verdad yo tuve suerte”, expresó en dicho diálogo.



El lugar en el que sucedió el atraco de Bahamón está en la frontera entre las UPZ Chicó Lago y El Refugio, en la localidad de Chapinero y, según las cuentas de la Secretaría Distrital de Seguridad ,Chicó Lago es la UPZ de Bogotá donde más se presentan casos de hurto a personas. Entre enero y agosto de este año se han registrado allí 2.574 reportes.

