El emotivo mensaje con el que Claudia Bahamón despidió a su padre

Germán Bahamón, reconocido comerciante huilense y padre de la modelo y presentadora Claudia Bahamón, murió el pasado jueves luego de sufrir un accidente de tránsito en la vía que conduce del municipio de Magangué al corregimiento de El Cuatro, en el departamento de Bolívar.



Si bien horas después de conocerse la noticia Claudia Bahamón publicó una imagen con el mensaje 'Be Strong' ('Sé fuerte', en español), lo cierto es que guardó silencio por algunos días. Este domingo, sin embargo, la presentadora compartió un extenso mensaje que dividió en tres fotografías a blanco y negro en las que habla del cariño que sentía por su papá y sobre el dolor que le causa su pérdida.

"Se fue mi primer amor. El amor de mi vida, la luz de mis ojos", así inició Claudia su emotiva despedida. "Papito, fuiste amor a primera vista y no puedo dejarte de amar. Hemos pasado juntos los mejores años. Nos encanta la casa, la finca, estar en familia, comer empanadas, pan de yucas, dormir en el piso y tomarle del pelo a mi mamá", continúo.

La presentadora recordó en la primera parte del mensaje las características de la personalidad de su padre que más admiró y las enseñanzas que le dejó. "Contigo aprendimos a amar, aprendimos a perdonar, aprendímos que la vida es para ser felices, para disfrutar el momento, también aprendimos que no siempre es fácil, por eso siempre nos recordaste cuánto debemos luchar por nuestros sueños hasta lograrlos", escribió.



En la segunda parte de su mensaje, Claudia Bahamón reflexionó sobre la muerte de los seres queridos. "La vida es entre extraña y perfecta", escribió.



Y añadió: "Los días de mayor celebración vienen con pruebas que nos hacen pensar y repensar el valor de nuestra existencia y llenar de razones para celebrar las maravillas de la vida misma".



La presentadora, además, reveló que justamente el día de la muerte de su padre se cumplían 95 años del natalicio de su abuelo, a quien ella llamaba 'mi churro'. Esta, así como otras coincidencias, dice, la han llevado a entender la muerte.

"Creo que venimos al mundo con misiones y propósitos y que, sin importar la edad, morimos en el momento en el que las hemos cumplido, por eso hoy lo llamo como 'el grado de nuestra vida', y entonces debemos estar de fiesta porque el cielo es el premio mayor", explicó.



Por último, en la tercera fotografía, la presentadora compartió el último momento en el que estuvo con su padre. "Si tan solo me hubieras dicho que ese día sería la última vez que te abrazaría, me hubiera quedado abrazándolo en cucharita toda la noche. Desde que te conozco siempre hablaste de la maravillosa sensación que para ti era volar", escribió.



Y concluye: "No hay quien explique o justifique este dolor que sentimos. Seremos compasivos. Nos permitiremos sentir dolor con la convicción de que al recordarte con amor, gratitud y y respeto haremos tu cielo más azul y más bonito".

Lea a continuación el mensaje completo.

