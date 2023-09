En noviembre de 2019, Germán Bahamón, el padre de la celebridad Claudia Bahamón, perdió la vida en un accidente automovilístico. Según lo que relata la presentadora de 'Master Chef Celebrity' en un video que circula en redes sociales, su papá sufría de microsueños y fue uno de ellos el que hizo que se chocará contra un camión de ganado en Magangué, Bolívar.



Tras esto, el empresario quedó consciente tan solo unos minutos y logró llamar a su hijo y decirle que lo lamentaba mucho, pero que estaba bien.



Minutos después, según Claudia Bahamón, su padre falleció debido a un paro respiratorio.

"Mi papá sufría de microsueños y él una vez se choca alcanza a quedar vivo y alcanza a llamar a mi hermano y a decirle: ‘Perdón, hijo, me quedé dormido, pero estoy bien’. Veinte minutos después se murió", dijo en un video de TikTok.

Dicha historia ya la había dado a conocer a grosso modo en otras situaciones. Sin embargo, esta vez fue diferente debido al contexto en el que se encontraba, pues el clipeo de dos minutos, que circula en redes, es realmente un comercial relacionado con una famosa marca de automóviles.

La modelo relató el cómo fue el accidente que sufrió su padre. Foto: Redes sociales.

Según se lee en comentarios en redes sociales, las críticas de algunos usuarios no tienen que ver con que la presentadora haya contado la historia de su padre, sino en lo que mencionó luego, ya que aseguró que si él hubiese estado en el carro -del cual estaba hablando en un evento promocional- posiblemente el accidente se podría haber evitado.

“Si mi papá hubiera tenido ese carro, estaría aquí contándonos un cuento maravilloso”, explicó la presentadora, mientras se mostraban imágenes de ella en el vehículo a resaltar.

¿Qué respondió Bahamón ante las críticas?

Ante la lluvia de comentarios, Claudia Bahamón se pronunció en la red social X (antes Twitter) sobre el comercial y su padre.



"Las redes sociales a menudo se convierten en un entorno hostil por la facilidad con la que las personas pueden expresar opiniones negativas y conflictivas de manera anónima o desde la distancia. Especialmente Twitter. El odio desinformado se propaga tan rápido como un incendio forestal. Y apagarlo cuesta tiempo. Lo importante es mantener un comportamiento respetuoso en línea y promover un ambiente más positivo y constructivo siempre. Hago lo mío y honro a mi papá en cada respiro. ¡Amor para el mundo!" publicó.

Las redes sociales a menudo se convierten en un entorno hostil por la facilidad con la que las personas pueden expresar opiniones negativas y conflictivas de manera anónima o desde la distancia. Especialmente twitter.



El odio desinformado se propaga tan rápido como un incendio… — claudiabahamon (@CLAUDIABAHAMON) September 22, 2023

En el ojo del huracán

Esta no es la primera vez que la presentadora se ha encontrado en el ojo del huracán, y mucho menos en estos meses, en los que se ha transmitido 'Master Chef Celebrity', reality que presenta.



Hace poco, la actriz venezolana 'Nela' González confesó que en un episodio había experimentado una pérdida de tiempo en la despensa debido a la intervención de la modelo.

En una entrevista, la actriz compartió que de ahora en adelante reducirá su atención cuando la presentadora se aproxime, dado que considera que su presencia la distrae al momento de seleccionar los ingredientes de la receta. Según sus comentarios, esta situación la ha llevado previamente a no tener todos los ingredientes necesarios en su área al concluir el desafío.

"No te quiero hablar. Después del reto anterior con las alcachofas, Claudia y yo no somos amigas. Me distrajo buscando las alcachofas, Claudia me decía: 'cómo no las ves'. Me tiré 4 minutos buscando unas alcachofas que no estaban”, dijo entre risas.



Esto generó diferentes comentarios en redes sociales, especialmente por las tensiones que se han vivido en la cocina de 'MasterChef'.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

