Claudia Bahamón y los famosos colombianos víctimas de atracos en Colombia

La inseguridad en Bogotá y otras partes del país es un tema prioritario para las autoridades dado que se ha presentado un inusual incremento de diversas modalidades de robo en el territorio nacional.

En los últimos días circularon diversos metrajes de cámaras de seguridad que evidencian la infamia de algunos ‘modus operandi’: hampones disfrazados de domiciliarios que asaltan los restaurantes, motociclistas que atracan en manada y asaltantes que persiguen a sus víctimas en vehículos hasta zonas desoladas.



De la preocupante situación también han sido víctimas algunos actores, presentadores y otras personalidades del ámbito del entretenimiento y del deporte colombiano.

Claudia Bahamón retuvo su cartera lo más que pudo

Claudia Bahamón en Masterchef Celebrity. Foto: Captura de pantalla

La modelo y presentadora Claudia Bahamón, reconocida en los últimos meses por ser la presentadora de MasterChef Celebrity, fue víctima de robo el pasado 14 de septiembre. Dijo que, al estar en shock, no había podido brindar detalles al respecto, sin embargo, decidió contar lo ocurrido con el fin de prevenir a sus seguidores.



“Yo iba caminando por la calle 85 con carrera 11, llevaba una ruana y una carterita terciada. Paré en el semáforo para poder cruzar y pasó una moto muy cerca, que me jaló de la cartera sin parar”, dijo Bahamón en un video de su cuenta de Instagram.



Pese a ello, el hampón no se salió con la suya de buenas a primeras: no le pudo quitar la cartera con el jalón y terminó llevándose a Bahamón hasta la calle. Ella, según contó, quedó en medio de los carros, forcejeando con el delincuente.



“Cuando la gente empezó a gritar, el tipo se dio cuenta, paró en seco, me tumbó, me agarró el brazo, me arrancó el celular y escapó”, afirmó.



“Arranqué a correr como una demente y cuando ya entendí que no sabía a donde iba y lloraba, me senté en el andén. Una señora brasilera me dio agua, me entró a su local (de tratamientos de belleza láser). Allí me ayudaron, me acompañaron, me prestaron un celular y estuve un buen rato por miedo a salir y que me hicieran algo”, concluyó.

Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá Claudia Bahamón fue víctima de violento atraco en Bogotá Claudia Bahamón fue víctima de violento robo. Foto: EL TIEMPO

Diego Camargo y Tato Devia fueron golpeados

El mismo 14 de septiembre, día cuando robaron a Bahamón, ocurrió un hecho criminal similar en la zona de Salitre, en el occidente de Bogotá.



Según supo El Noctámbulo, de ‘CityTv’, los humoristas Diego Camargo y Tato Devia salieron del teatro La Castellana, tras presentar un show en conjunto, y condujeron hasta sus casas. Una vez llegaron hasta Salitre, lugar de residencia de Devia, unos ladrones los abordaron con el objetivo de quitarles el carro en el que se movilizaban.

El Tiempo en vivo: Comediante Diego Camargo habla del violento atraco del que fue víctima anoche El humorista y actor fue víctima, junto a Tato Devia, de un asalto en el que terminaron golpeados y robados. Les contamos los detalles del hecho en exclusiva con Diego Camargo Diego Camargo habló del atraco. Foto: EL TIEMPO

Si bien no pudieron llevarse el vehículo, golpearon y ultrajaron a los comediantes para quitarles sus pertenencias. También les robaron dinero.



Unos vigilantes de la zona residencial acudieron en auxilio de Camargo y Devia.

Le raparon el celular al ‘influencer’ Sebastián Villalobos

Sebastián Villalobos, una personalidad digital reconocida en Colombia, también fue víctima de un hurto el 14 de septiembre: día, al parecer, de trágicas coincidencias para algunos famosos en la capital.



Porque lo ocurrido con Villalobos también fue en Bogotá. El ‘influencer’ relató en redes sociales que, mientras tenía el celular en la mano averiguando algo sobre unos documentos, alguien pasó y le rapó el aparato.



“Qué fastidio uno esforzarse para comprar las m… de uno y que llegue un imbécil con la excusa de que está necesitado a hacer el daño así”, concluyó.

A ‘Freddy’, el mensajero de ‘Betty, la fea’, lo atracaron con cuchillos

Herrera trinó sobre su robo. Foto: Twitter: @JulioC_Herrera

El pasado 28 de julio, Julio César Herrera, uno de los actores más prolíficos de la televisión colombiana, denunció que fue víctima de hurto en Bogotá.



Él contó, por medio de su cuenta de Twitter, que unos hampones en moto lo abordaron, lo amenazaron con cuchillos y le robaron sus pertenencias.



Tal parece que tenía el GPS de su celular activado, pues, según dijo, “los hampones se dirigieron a la Av. calle 13 entre carrera 14 y 15 y allí me aparece la última ubicación”.



Julio César Herrera es reconocido, sobre todo, por su papel de ‘Freddy’ en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’.

los hampones se dirigieron a la Av. Calle 13 entre carrera 14 y 15 allí me aparece la ultima ubicación.

pregunto, si ya se sabe dónde venden estos equipos...por que siguen existiendo esos locales?

Robaron al acordeonero Juancho de La Espriella en Barranquilla

Facebook Twitter Linkedin

Juancho de la Espriella trabajó durante muchos años con Silvestre Dangond.. Foto: Archivo Particular

El acordeonero Juancho de La Espriella, reconocido por sus muchos años de trabajo musical en compañía de Silvestre Dangond, fue víctima de un atraco en el parqueadero de un hotel, en el norte de Barranquilla.



Todo ocurrió en octubre de 2020. Juan Carlos García, manager de la agrupación del acordeonero en ese entonces, charló con ‘El Heraldo’ y dijo que tanto Juancho como su familia fueron despojados de sus celulares, su dinero, los papeles, las tarjetas y hasta un maletín.



“Los encañonaron, fue un momento angustioso porque iba con su esposa y sus dos niños, él estaba muy alterado (…) Es lamentable que esto ocurra, las autoridades deben estar alertas porque a cualquiera le puede pasar, no solo a una figura como Juancho”, añadió García en la entrevista.

Alan Ramírez fue víctima de robo en una panadería

Por medio de sus redes sociales, el cantante Alan Ramírez denunció que fue víctima de robo. El hampón lo amenazó con un arma de fuego mientras él estaba en una panadería.



Esta denuncia la hizo el pasado 12 de agosto en sus redes sociales.

Dijo que iba en camino para recoger a su hija, sin embargo, tenía cierta ventaja de tiempo así que decidió tomarse un jugo en la tienda.



Él mismo compartió el video de las cámaras de seguridad de la cafetería.



En las imágenes se ve que Alan dura apenas unos minutos sentado cuando entra el delincuente a robarlo.

Macnelly Torres, víctima de robo antes de ver a la ‘tricolor’

Facebook Twitter Linkedin

En video quedó registrado el robo a Macnelly. Foto: Archivo Particular

Un video viralizado en redes sociales mostró que, en la antesala del partido Colombia vs. Chile, el pasado 9 de septiembre, los hampones siguieron haciendo de las suyas.



El robo, en esta ocasión, se dio en el municipio de Robledo, en Antioquia. Las imágenes muestran que dos personas departen en una mesa y alguien se les acerca, los amenaza y les roba las pertenencias.



Más adelante se supo que el exfutbolista Macnelly Torres fue una de las víctimas de lo ocurrido.



Él estaba con Tomás Maya, jugador del Deportivo Pasto y quien, así como ‘Mac10’, no tuvo otra opción que darle sus objetos personales al delincuente.

Jackeline Rentería, doble medallista olímpica, víctima de la inseguridad

Facebook Twitter Linkedin

Jackeline Rentería, luchadora colombiana. Foto: Jesús Diges. Archivo EFE

El martes 3 de noviembre del año pasado, Jackeline Rentería, luchadora y doble medallista olímpica, iba en un vehículo en compañía de su esposo y su pequeña hija cuando los abordaron unos hampones en motocicleta. Tenían armas de fuego y, sin importarles la presencia de la pequeña de apenas veinte meses en ese entonces, procedieron a amenazar a la deportista y a su esposo.



Según el relato hecho por Jackeline en sus redes sociales, les quitaron los celulares y otros ornamentos como una cadena y un reloj.



“Es triste, no solo por los objetos materiales que nos arrebataron en ese momento, es más el dolor y el susto, el miedo que nos ocasionaron”, afirmó Rentería, quien brilló en las olimpiadas Pekín 2008 y Londres 2012 (en las dos justas obtuvo medalla de bronce).

A Willington Ortiz lo robaron falsos policías

Facebook Twitter Linkedin

Willington Ortiz. Foto: Archivo particular

En noviembre de 2020 el exfutbolista y empresario Willington Ortiz fue atracado justo en frente de su restaurante, ubicado en el norte de la capital.



En entrevista con ‘Blu Radio’, contó que unos hombres lo llamaron desde un vehículo. Se hicieron pasar como policías. Ellos le dijeron que, supuestamente, hubo un robo en las cercanías y solo querían ‘hacerle unas preguntas’ al respecto.



Apenas estuvo cerca del carro lo agarraron y lo obligaron a darles todo su dinero.



“Ya quieren secuestrar a la gente, buscar dinero como sea, y como no les sucede nada (judicialmente) hacen de las suyas”, dijo en la entrevista con el citado medio.

