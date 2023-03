La semana pasada Carolina Cruz estuvo bajo el ‘ojo del huracán' a causa de los comentarios suscitados durante una transmisión en vivo del programa ‘Día a Día’, refiriéndose a los implantes mamarios y la explantación de los mismos. Según mencionó, este procedimiento se “ ha convertido en una moda”.



El hecho se suscita cuando fue invitada al programa la reconocida presentadora de noticias Alejandra Giraldo, quien llevó su testimonio al escenario y expresó el sufrimiento que estaba atravesando a causa del síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune, que la obligó a quitarse las prótesis.

Tras su veredicto, Cruz lanzó una opinión que causó gran revuelo nacional y que le generó una oleada de malos comentarios en su contra por parte de internautas.

“Yo no estoy en contra de la explantación. Estoy a favor de que la mujer esté sana y se vea femenina. Lo que no me parece que es llevadero ni correcto es que ahora todas las mujeres, como fulanita en redes sociales empezó a hablar de este tema y sutanita, entonces se volvió una moda y empezaron a sacar citas médicas. Dicen que su depresión es eso", señaló Cruz.



"Se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared, con una cicatriz horrible. Pero no, dice 'sigo deprimida, sigo con depresión, me levanto enferma'. Ahí es donde yo digo que hay que manejar el tema con mucha responsabilidad", sentenció.



Carolina Cruz dos segundos después: maneja el tema con profunda irresponsabilidad pic.twitter.com/SyUXlZJnaT — nico g 🐊 (@niciowut) March 9, 2023

Claudia Bahamón se retira los implantes



Tras una semana de polémica, Claudia Bahamón, icónica presentadora de ‘MasterChef Celebrity’, publicó una seguidilla de fotografías en su perfil de Instagram en el que muestra el proceso de su explantación de implantes mamarios. Según dijo, tuvo la silicona en su cuerpo más de 20 años.



"Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos y, en cambio, tomé la decisión de mandarlos a las biopsias y los procedimientos necesarios”, expresó.



Los resultados sobre sus implantes no arrojaron nada negativo, pero sí la llevaron a cuestionarse sobre la decisión que había tomado al operarse en 1998: "Me repetí en voz baja: 'No puedo creer que haya atentado contra mi cuerpo de esta manera'”, señaló.



Ante esta coyuntura algunos de sus más de 4,8 millones de seguidores en Instagram no dudaron en pedirle su opinión al respecto a lo que dijo Carolina Cruz en el programa matutino de ‘Caracol’.



“Adoro a Carolina, no me interesa generar polémica y pido respeto por ella y su opinión personal. Me interesa dar mi testimonio desde el amor. Cada quien toma sus propias decisiones sobre su cuerpo", expresó”

Así defendió Bahamón a Carolina Cruz. Foto: Instagram: @Claudia Bahamón.

