Claudia Bahamón advirtió, a través de su cuenta de Instagram, que existe una nueva modalidad de hurto en Cartagena y reveló los momentos de angustia que vivió cuando intentaron robarla.

La presentadora de 'MasterChef Celebrity Colombia' explicó que se encontraba en una calle de la 'ciudad amurallada' junto a cinco personas más; algunos estaban en el andén y otros, como ella, estaban en la vía. De repente un hombre sacó el cuerpo por la ventana de un taxi y le haló sus pertenencias.

"Venía un taxi. Yo le di la espalda y me moví hacia el andén para darle más espacio a que pasara. En cuestión de segundos el taxi disminuyó la velocidad, abrieron la ventana de atrás y de ella salió un hombre casi hasta la cintura. Me manoteo para robarme", relató Bahamón.



Claudia Bahamón es presentadora y modelo. Foto: Canal RCN -MasterChef Colombia

Como era de esperarse, aunque estaba asustada, Claudia no permitió que la robaran: ella cayó al piso y el taxi escapó. Lloró de la angustia y se sintió vulnerable, pues recordó cuando le robaron la cartera en la calle 85 de Bogotá, en septiembre de 2021.



"Desde entonces camino por las calles con miedo y no es para menos", aseguró la presentadora.



Claudia Bahamón aprovechó su anécdota para hacer un llamado a la no violencia, pero también trabajar por una sociedad más segura, donde todos puedan salir a las calles sin miedo y convivan mejores seres humanos.



"No podemos sentarnos a ver cómo el mundo y nuestra sociedad se desmorona en frente de nuestros ojos y no hacer nada", aseveró.



Y concluyó su mensaje diciendo: "La violencia es el último recurso del incompetente y quiero mantener la ilusión de que como sociedad podemos dejar de serlo, podemos cambiar. No me rendiré ante ese sueño".



Tras la publicación, Bahamón ha recibido varios mensajes de solidaridad de otras celebridades y de sus seguidores, quienes lamentaron lo sucedido y le agradecieron compartir su historia.



"Clau lo siento mucho, la sensación de miedo y vulnerabilidad es horrible, creo como tú en que somos capaces todos de ser mejores. Más amor y más oportunidades para todos", escribió la actriz Natalia Reyes.

