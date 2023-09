Claudia Bahamón es una de las presentadoras más vistas y queridas por los colombianos. Su paso durante las cinco temporadas como conductora de 'MasterChef Celebrity' ha hecho que la modelo mantenga el cariño de los espectadores.



De hecho, su gran trayectoria en la televisión la ha catapultado como una de las figuras más importante del entretenimiento en el país, lo que la ha puesto en el ojo público a lo largo de su carrera.

A través de sus redes sociales, la opita comparte con sus seguidores algunos ires y venires de su vida íntima de vez en cuando, lo que contribuye a que sus adeptos estén al pendiente de lo que le suceda.



(Le puede interesar: ¿Cuánto gana Claudia Bahamón como presentadora de 'MasterChef' y con emprendimientos?).



Recientemente, los internautas recordaron en la red, la vez que la empresaria reveló que fue acosada por una exreina de Miss Colombia cuando esta era presentadora de farándula en 'Noticias RCN' en 2002.

Acoso por una exparticipante del Concurso Nacional de Belleza

En una entrevista para el canal de YouTube, 'Diva Rebeca', la celebridad reveló que cuando trabajaba en la sección de entretenimiento, una exreina la llamaba todas las mañanas al programa sin falta, lo que la hizo sentirse nerviosa en más de una ocasión.



"Una chica de Miss Colombia que era lesbiana y me echaba los perros siendo reinita y me llamaba al noticiero y yo me ponía nerviosa, y yo: 'Ay me están llamando, ¿qué hago, quién contesta esta llamada?, ¿uno qué le tiene qué decir'. Yo no quería ofenderla", expresó Bahamón al recordar que no sabía cómo decirle a la mujer que no la llamara más.



(Siga leyendo: 'Qué si me pondría pechos para presentar': Claudia Bahamón habló de su primer casting).



La huilense afirmó que no sabía cómo decirle a la concursante de belleza que no le gustaban las mujeres de una manera respetuosa y sin hacerla sentir mal, situación que la hacía sentirse inquieta.



De hecho, una compañera de su trabajo fue quien ayudó a que las insistentes llamadas dejarán de llegar, al contestar al teléfono en vez de Claudia.



"Mi compañera un día contestó el teléfono y le dijo ‘ajá, no la volteo yo y si la vas a venir a voltear tú’ y ahí se acabó todo, porque jamás volvió a llamar”, señaló la empresaria durante la entrevista en 2021.

En este episodio también recordó el momento en el que fue acosada por parte de un cura durante el desarrollo de su carrera profesional, en la Pontificia Universidad Javeriana, de Bogotá y quien además era uno de sus profesores.



“Un cura que fue profesor mío de cristología. Se hizo amigo de todas las viejas, pero resultó ser un man muy acosador”, dijo la famosa empresaria.



Así mismo, indicó que en varias ocasiones denunció el caso ante los encargados de estos temas en la institución, pero nunca logró comprobar nada, ya que en ese entonces le pidieron pruebas que no eran tan fáciles de conseguir.



“Nunca me creyeron en la universidad, siempre me pidieron pruebas, en esa época no había ni WhatsApp, no tenía celular (...) Me decía que lo grabara por el fax”, señaló la empresaria huilense en el show de 'Diva Rebeca'-

Más noticias