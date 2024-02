Claudia Bahamón contó detalles sobre el médico que le hizo un mal procedimiento

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más reconocidas del país, pues durante años ha tenido la oportunidad de acompañar a los colombianos en diferentes formatos de televisión.



En julio de 2023, la también modelo reveló que en una terapia con el fisiatra, el médico que le estaba haciendo una infiltración para bloquear para el dolor por equivocación le perforó la pleura, una delgada capa de tejido que cubre los pulmones y reviste la pared interior de la cavidad torácica, haciendo que su pulmón colapsara.

Recientemente, Bahamón fue invitada al pódcast 'Monólogos sin Propina', realizado por los comediantes Adrián Parada, Frank Martínez y Chicho Arias, y reveló más detalles sobre lo sucedido.



“Cuando uno llega a los 45 años, a uno le duelen las cosas. Entonces a uno lo infiltran. A mí me duele este hombro a veces, me infiltraron, pero al médico se le pasó la aguja y le llegó al pulmón, lo pinchó y lo colapsó”, comentó.



Asimismo, reveló que ella en ese momento no se dio cuenta de lo que había sucedido, hasta que comenzó asfixiarse. “Fue miedoso porque empecé a no poder respirar, casi no alcanzó a llegar a la clínica”, afirmó.

La presentadora también contó que dos días después el médico fue a visitarla a la clínica. “Él fue a visitarme, a ver cómo seguía, ya que estaba viva. No llegó a cobrarme, pero yo le dije, ‘ay, por cierto, no te pagué’”, recordó.



"No sé, yo me sentía muy responsable, porque al final estaba feliz de estar viva. Entonces yo le dije: '¿Cuánto es que te quede debiendo?', y él dijo el monto, pero me dijo: 'no, no, no me pagues', y yo cómo todos cometemos errores, hasta los médicos. Yo me sentía muy agradecía con la vida (...) y el tipo me recibe la plata y se fue", contó.



Por último, afirmó que no volvió a tratarse con el especialista, además, de que él sigue trabajando con fisiatra, pero espera que esté haciendo mucho mejor su trabajo.

