Desde hace varios días, la bella y carismática presentadora Claudia Bahamón ha sido noticia por cuenta de una dolencia de salud que requirió de una hospitalización urgente. Debido a las especulaciones sobre su situación médica, Bahamón decidió contar de qué está enferma y a la vez dar un parte de tranquilidad a sus seguidores.

En una historia de su red social Instagram, la presentadora del reality 'MasterChef Celebrity', del canal RCN, dijo que se “encuentra bien”, aunque sigue en observación luego de que tuvo un fuerte dolor y presión en el pecho.



“Sé que han salido muchas noticias sobre mi estado de salud y prefiero ser yo quien cuente los detalles”, escribió la también modelo al inicio de su mensaje.



Bahamón, quien está hospitalizada desde el pasado jueves 13 de julio, contó cómo comenzaron sus actuales quebrantos de salud. “En una terapia con el fisiatra, el médico me estaba haciendo un bloqueo para el dolor y por equivocación perforó la pleura y eso hace que se llene de aire el espacio entre la pleura y el pulmón…



Al pasar esto, el pulmón básicamente colapsó. Accidentes que pueden pasar y desafortunadamente me tocó a mí. Ahora estoy lidiando con eso“, reveló.



La pleura es la membrana que cubre al pulmón.



La presentadora de 44 años compartió con sus cerca de 4,8 millones de seguidores que sintió “demasiado dolor, presión en el pecho y espalda”, además de "asfixia y ahogo", pero que ya se está controlando la situación.



"Por acá no hago más que rezar y agradecer la vida. Además he contado con un equipo médico maravilloso que me cuida y mantiene el dolor controlado y bueno obvio mi mamá y toda mi familia y amigos cercanos.



Desde el jueves en estas, pero ya pronto saldré de la clínica y estaré regia para seguir disfrutando a plenitud la vida", expresó.

Al final de su sentido mensaje, Bahamón le envió saludos a sus seguidores. "Gracias a todos ustedes por su preocupación, por enviar mensajes llenos de amor y buenos deseos. Estoy bien, estaré mejor, los quiero por siempre".

