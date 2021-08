Claudia Bahamón confirma que ya tiene 'reemplazo' en Masterchef Colombia

La modelo y presentadora Claudia Bahamón se ha convertido en una de las famosas más queridas por los colombianos. Actualmente está presentando la tercera temporada de ‘MasterChef Celebrity’, uno de los realities más exitosos de la televisión.

Esta edición de la competencia ha dado mucho de qué hablar, tanto por los platos como por los participantes, algunos más queridos que otros, como es el caso del comediante Frank Mártinez ‘El Flaco’, quien ha ganado gran reconocimiento por su participación en el programa.



En un video que compartió Claudia en su Instagram se ve una escena del programa en la que Frank bromea e imita a la presentadora para dar inicio a una de las pruebas del concurso. “Para este reto tendrán 60 minutos que empiezan a partir de ahora”, exclamó el antioqueño.



(Leer más: Se habrían filtrado los posibles finalistas de MasterChef Celebrity).



La huilense compartió la corta escena en sus historias y añadió: “¡Es oficial! tengo remplazo en ‘MasterChef’”, haciendo referencia, en broma, a que el humorista ocuparía su lugar en el caso hipotético de que ella abandonara el reality.

¿Qué tal el reemplazo de Claudia Bahamón en MasterChef?😂 pic.twitter.com/aUGczHRAsO — Ana (@PuraCensura) August 29, 2021

Así mismo, el comediante aprovechó para compartir el video en sus historias y añadirle algunos emoticones llorando de la risa por el comentario que hizo la presentadora.



El capítulo al que se refieren aún no sale al aire, pero causó gracia a los seguidores de ambos, quienes esperan ansiosos ver por televisión el momento en el que ‘El Flaco’ imita a la modelo y da inicio a uno de los retos de la misma manera en que lo hace Claudia.



(También le puede interesar: Se vivió fuerte tensión entre dos competidoras de MasterChef Celebrity).



El supuesto posible reemplazo de Bahamón lleva diez años siendo humorista. Inició su carrera en el programa ‘Los Comediantes de la Noche’, de ‘RCN’, en 2011, pero fue hasta su llegada a la cocina de ‘MasterChef’ que alcanzó tanto reconocimiento y fama.



‘El Flaco’ agradece en todo momento el apoyo que ha tenido desde que inició la competencia, pues ha logrado incluso vender por completo la boletería de sus shows en cinco ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y Pereira. Esto era algo que antes no le pasaba al no ser tan conocido.

Más noticias:

Alicia Machado vuelve a MasterChef y causa polémica por beso a compañero

Endry Cardeño cuenta su experiencia en la TV como mujer trans

Jorge Rausch habla de la competencia en ‘MasterChef Celebrity’

Tendencias EL TIEMPO