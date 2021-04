Clásica película de Semana Santa habría ocultado relación homosexual

Ver películas religiosas y de la época romana es casi una tradición de muchas familias en Colombia para celebrar la Semana Mayor de los católicos.



El filme ‘Ben-Hur’ o, como se conoció en Hispanoamérica, ‘Ben-Hur: una historia de Cristo’ fue estrenado en 1959 y para muchos críticos sigue siendo “la más grande película de romanos jamás filmada”.



La historia que narra la vida de dos amigos, uno judío y el otro romano, que se convierten en enemigos durante los tiempos de Cristo, ha sido vista y aclamada durante los 60 años que ha estado en el mercado. Sin embargo, ha sido noticia porque se trataba de dos personajes que dentro de la trama habían tenido una relación homosexual.



Gore Vidal, guionista de esta cinta reveló que tras intentos repetitivos logró convencer al director de la película, William Wyler, de que la enemistad existente entre los personajes surgiera de una relación homosexual del pasado, aunque esto no se viera explícitamente.



Al parecer Messala quería reanudar su relación sentimental con Ben-Hur, el protagonista; no obstante, este último ya no quería.



Esta es una de las escenas más dicientes que entre líneas plantearía el antiguo amor entre los dos hombres.



Esta develación la hizo el escritor de la historia en el documental sobre la presencia LGTB en el cine: ‘El celuloide oculto’, publicado en 1995.



"Tenías que ser muy bueno a la hora de proyectar subtextos sin decir una palabra sobre ellos. El único modo de justificar varias horas de odio entre dos muchachos era establecer, sin decirlo con palabras, una relación íntima entre ellos cuando eran niños. Y, luego, cuando Messala quiere continuar donde lo habían dejado, Ben-Hur le rechaza", mencionó Vidal en el documental.



Esto, sin duda, trae a colación la representación de las comunidades minoritarias en producciones del cine antiguo. A su vez deja en evidencia cómo se abordaban indirectamente estos temas, pero aun así estaban presentes en tiempos donde la homosexualidad era castigada con la muerte y el destierro.



Vea acá que más dijo el libretista sobre la representación no literal de este romance gay:

