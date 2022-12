La abogada Clara Rojas vivió una de las experiencias más difíciles que puede atravesar un ser humano cuando fue secuestrada por la guerrilla de las Farc, permaneciendo en cautiverio durante seis años y logrando su liberación tras la operación Emmanuel.



En ese entonces, era jefa de debate de Íngrid Betancourt, quien aspiraba a la presidencia.

Sin embargo, una vez ambas recuperaron la libertad se supo que su relación no era buena y este lunes, tras la publicación de la entrevista con María Isabel Rueda, todo quedó más claro.



“Hoy no hay relación alguna. No tenemos comunicación”, afirmó cuando la periodista le mencionó el tema.

Facebook Twitter Linkedin

Betancourt volvió a lanzarse como candidata presidencial en las elecciones pasadas. Foto: César Melgarejo/ CEET

Hoy no hay relación alguna. No tenemos comunicación FACEBOOK

TWITTER

“¿Puedo preguntarle qué pasó? ¿Fue por lo de amenazarla de contar lo de su embarazo?”, insistió Rueda, y ahí fue cuando Rojas aclaró lo sucedido:



”Yo sí he tenido diferencias con Ingrid, pero no recuerdo ninguna en ese sentido. Nosotras vivimos una situación muy compleja durante nuestro cautiverio y simplemente dejamos de hablarnos, lo cual fue muy duro. Las pocas veces en que nos hemos visto después, han sido saludos cordiales, pero cuestión de minutos”.



(Siga leyendo: En vivo: cierre del primer ciclo de diálogos entre el Gobierno y el Eln).

No obstante, no hay resentimientos de su parte. Por el contrario, afirma que es “cosa del pasado”: “Han pasado muchos años y cada cual siguió su vida como mejor lo consideró. Entonces, es un tema al que yo no le boto mucha corriente, porque no tiene sentido”.



Para leer la entrevista completa puede hacer click aquí.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS