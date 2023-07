En casi todas las parejas sucede que de alguna forma esa chispa y química inicial se va acabando o uno de los dos va perdiendo el interés por quien al principio lo volvía loco.



Eso es al parecer lo que le estaría pasando a Clara Chia con Gerard Piqué. Le contamos.

Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

Desde mucho antes de que se confirmara la relación que llevaba Shakira con el defensor catalán se hablaba de que ya existía un tercero en la relación y fue que surgió el nombre de la joven Clara Chia en el triángulo amoroso.



Ya han sido muchos los escenarios en que se ha visto a la pareja demostrándose su amor e incluso algunos rumores confirman que hasta tienen planes de llegar al altar.



Sin embargo, algunos medios españoles afirman que la joven Chía ya no demuestra un interés claro por Piqué y que estaría molesta por las últimas actitudes del jugador, sobre todo en lo que tiene que ver con su forma de vestir.



(Lea más: Venganza: Clara Chía y Piqué destrozan a Shakira con foto que le hace mucho daño)

Hace algunos días se vio a Piqué con una pinta que fue foco de burlas y comentarios por la ropa peculiar que vistió para asistir a un evento boxístico, para lo que Piqué dijo: Para la ocasión... que la gente vea.. es un día para disfrutar de la velada, que la gente lo valore como es”.



Por otra parte, según el portal prensa libre, al parecer, "Chía se habría sentido mal y señalada pues anteriormente se había dicho que ella era la encargada de ayudarle a escoger la ropa, en pocas palabras, ella es quien lo viste".



Tras varias burlas por la vestimenta, algunos internautas recordaron que quien viste al futbolista es su novia y que esta no sería la excepción.



(Lea más: La lujosa y costosa ropa de Clara Chía al año de la separación de Shakira y Piqué)

Así mismo, internautas aseguran que la pareja ya no tiene demostraciones de amor en público y que supuestamente la joven está con el ex jugador del Barcelona por interés: "no encuentra como llamar la atención como ya no siguen", "Clara es un huevo hervido sin sal, ni sabor, ni nada... elegancia menos!", "El ego de pique no soportaba estar con alguien más importante que él", entre otros.

Shakira, un corazón roto y un hit indiscutible

Más noticias

La polémica tras el video en el que captan a la Virgen María 'llorando' en plena misa

Mujer gana más de $12 millones de sueldo trabajando menos de 15 minutos diarios

'Sé valiente y cuida a tu hermana': conmovedoras cartas de papá fallecido a sus hijas