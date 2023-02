El tema Gerard Piqué y Clara Chia Marti no parece acabar. En las últimas horas se ha viralizado un video en el que se le ve a la pareja ser interceptada por un periodista de 'Europa Press', quien intenta hablar con ellos en las calles de Barcelona. Sin embargo, en su afán de escapar del reportero, la pareja del futbolista tropieza y se golpea con un cartel publicitario.



Los internautas no dudaron en reaccionar al suceso manifestando que “es la justicia divina” haciendo efecto sobre la pareja por la polémica separación que tuvo el futbolista con Shakira, con quien tiene dos hijos pequeños: Milán (10) y Sasha (8).

El video ya es viral en las redes sociales y en él se puede ver a Clara intentando taparse de la cámara del corresponsal mientras camina agarrada de la mano de Piqué, quien intenta taparla con su cuerpo; no obstante, al intentar no ser fotografiada o tomada en video, no se percató del camino y terminó estrellándose contra la pauta.



“Los golpes de la vida. Es karma por lo de Shakira”, “El letrero: de parte de Shakira”, “Todo un caballero, Piqué”, “Y el maduro y enamorado se burla de ella”, “Se ve que la ama. Se preocupó tanto cuando se golpeó” y “Justicia divina”, fueron algunas reacciones de usuarios de Internet.



Recuerde que el exfutbolista y la barranquillera mantuvieron una relación amorosa por más de diez años y luego de conocerse en el Mundial de Sudáfrica 2010. Desde entonces, habían sido considerados uno de los vínculos más estables y famosos de la farándula internacional por su permanencia.



Sin embargo, a mediados de 2022, el amor entre los famosos desapareció producto de una supuesta infidelidad del antiguo zaguero central del FC Barcelona con su actual pareja.



Esto desencadenó un lío legal que tuvo en el medio a los pequeños de los famosos, debido a que se estaban disputando la custodia y algunos bienes que habían comprado juntos. Finalmente, Shakira ganó el cuidado de sus hijos y decidió irse con ellos a los Estados Unidos, lejos del bullicio mediático español.



Ahora bien, no todo quedó ahí pues la intérprete de ‘Te felicito’ aprovechó sus vacaciones para reunirse con el productor argentino Bizarrap para dedicarle una canción a su expareja por los supuestos malos tratos que le dio al final de su amorío.



Esa fue la sesión número 53, la cual en tan solo 24 horas, alcanzó los 70 millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en uno de los temas más escuchados de enero en plataformas como Spotify, Deezer y Apple Music.

