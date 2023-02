Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, están en el centro de las conversaciones en redes sociales, ahora la española tendría un nuevo apodo en el círculo social de su novio.



La polémica por la canción de Shakira con Bizarrap sigue en tendencia, sobre todo después de que el exfutbolista publicó en días pasados una foto en su cuenta de Instagram con Chía.

Los titulares de la prensa española no dejan de lado el trío amoroso en el que resultaron la cantante colombiana, el exjugador del Barcelona y la joven.



En los medios se habla de que la fulminante sesión 53 del productor argentino no habría podido quebrar el amor que manifestaron los españoles en esta nueva publicación.



Ahora, se ha conocido a través de redes sociales que los cercanos al líder de la Kings League llamarían a Clara Chía como "La nueva patrona".



Esto sería una referencia directa al apodo que los amigos de Piqué le tenían a Shakira desde hace algunos años: "La Patrona".



Aunque esto sería solo un apodo entre el círculo social del catalán, en redes sociales los fanáticos de la colombiana no lo tomaron bien, pues dicen que es una forma de ridiculizar a la cantante de "Loba".



La polémica alrededor de los famosos y el nuevo amor de Piqué no dejan de ser portada de múltiples diarios.



De hecho, la fotografía que publicó el exfutbolista se llenó de miles de comentarios en los que se les apoyaba y atacaba por la infidelidad de la que habría sido víctima la barranquillera.

En esta misma publicación se hizo viral un comentario del conocido influenciador JuanDa, quien a modo de burla escribió en la publicación "Tan bonita tu hija", haciendo referencia a la diferencia de edad que hay entre los dos.



Este ha sido uno de los temas más polémicos en medio de todo el escándalo, pues Piqué le lleva casi más de 10 años a la joven: tienen 35 y 23 respectivamente.



Los internautas se volcaron en apoyo al comentario del colombiano, que ya tiene más de 400.000 me gusta.



También se supo que esta publicación la habría hecho el exfutbolista del Barcelona en apoyo a Chía, quien aparentemente habría sufrido un ataque de ansiedad y estrés que la llevó al hospital.

