La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía sigue dando de qué hablar. Ahora, por cuenta de una información revelada en 'El programa de Ana Rosa' de la cadena española Telecinco.



Uno de sus periodistas comentó que tenía una información sobre la pareja. Según sus fuentes, Lluís y Marga, padres de Clara Chía, no confían en el exfutbolista.



"Aunque tienen una relación cordial, todavía no se ve muy clara la relación. Y los padres de Clara no se fían del todo de que tenga futuro", aseguró el periodista Pepe del Real.

La prensa española sigue a la nueva pareja en cada paso por la ciudad de Barcelona. Foto: EUROPA PRESS

Esta desconfianza se basaría principalmente en dos cosas; la notoria diferencia de edad -Piqué tiene 36 y Chía 24- y la constante presión mediática a la que están sometidos desde que hicieron pública su relación.



De ahí que un posible distanciamiento con la familia de la catalana sea evidente, pues no se ha visto que la relación sea como la de la joven con los padres del presidente de la Kings League.



"Clara ha visitado la casa de los padres de Piqué en innumerables ocasiones, pero ¿cuántas veces ha ido Piqué a casa de Clara desde Navidad? Dos días, como máximo", afirmó el periodista en el magacín.

Sin embargo, otra conductora afirmó que según la información que le ha llegado, la pareja está consolidada y su entorno los apoya totalmente. A pesar de que también se comentó que Monserrt, la madre de Piqué habría pasado de sentirse encantada con Clara Chía a dudar sobre si es la mujer indicada para su hijo.

¿Compromiso a la vista entre Piqué y Clara Chía?

'Vanitatis', el ala de entretenimiento del portal español 'El Confidencial', dio a conocer que el exdefensor y la joven estudiante de Relaciones Públicas fueron vistos el pasado viernes en una prestigiosa tienda de joyas, la Rabat.



En la 'boutique', Piqué y Clara Chía se fueron directo al 'stand' de Audemars Piguet, una lujosa marca de relojes. En ese lugar del local pasaron cerca de 10 minutos, conforme reporta el medio en mención.

​

Lo llamativo, anuncia 'Vanitatis', llegó cuando la conversación dejó de ser de relojes y pasó a ser de un anillo. Uno que, reza el portal, ya habían adquirido días atrás.



A partir de la publicación, no han cesado los rumores de matrimonio; tema que se ha estado rumorando desde hace varios meses.



"Suenan campanas de boda (...) empieza la segunda etapa de la relación", resalta el 'paparazzi' Marc Villanueva, en 'El Nacional'.

