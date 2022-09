Shakira y Piqué han estado involucrados en una de las separaciones amorosas más mediáticas de los últimos tiempos. Los rumores apuntan a que el futbolista del Fútbol Club Barcelona le habría sido infiel con quien es hoy su nueva pareja sentimental: Clara Chía Martí.



(Siga leyendo: Rutina de ejercicios y dieta: los secretos de Dua Lipa para estar en forma).

"Esa relación está súper consolidada, mucha gente está diciendo: ‘Se están conociendo, son las primeras citas’ y no, llevan juntos, me dicen, que por lo menos desde principios de febrero, me dicen que Shakira era conocedora de esas supuestas infidelidades", dijo la periodista Adriana Dorronsoro en el programa ‘El Verano’.



“Pero cuando vio que, con Clara, Piqué ya tenía citas románticas y se veían mucho más, pues no le gustó nada, esta chica fue el detonante para que Shakira dijese hasta aquí”, agregó.

Shakira y Piqué confirmaron su separación tras varios rumores La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron el sábado su separación, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento. Shakira y Piqué oficializan su sepraración. Foto: Instagram: @3gerardpique

Poco se sabe sobre el pasado de esta mujer, de 23 años, involucrada en la ruptura de las celebridades. Sin embargo, la prensa española ha logrado descifrar algunos aspectos de su vida hasta hoy desconocidos, sobre todo, su perfil académico, pues según señalan, ha estudiado en los institutos más prestigiosos de la capital catalana.



Cabe destacar que la familia de Clara Chía se codea con las personalidades más influyentes de la ciudad, pues forma parte de un entorno que ostenta grandes recursos y, por ende, se ha logrado relacionar en ambientes de gran repercusión política y económica.



(También: Fanáticos de 'Rebelde' descubren error en una escena tras 18 años).

Educación

Según lo señalado por el portal ‘Vanitatis’, La Escola Frederic Mistral y el Institut Escola Costa i Lloberay la Escola Lleó XIII, fueron algunos de los prestigiosos centros de estudios en los que Clara Chía desarrolló su educación. Estas instituciones se especializan en dar clases personalizadas a deportistas de élite, aunque también asisten personas del común.



Así mismo, Clara Chía continuó sus estudios en producción y organización de eventos en La Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, donde, según el medio citado, sigue realizando sus estudios en relaciones públicas. Como dato adicional se dice que realizó sus pasantías en ‘Escriva Events’ una de las empresas más influyentes en el campus de la organización de eventos.



De cómo conoció al futbolista solo se sabe lo que se ha filtrado por medio de la revista ‘Hola’, en la que se mencionó que la joven era una de las trabajadoras de la empresa Kosmos, propiedad de Piqué. No obstante, no antes de haber frecuentado ‘La Traviesa’, una de las discotecas más glamurosas de Barcelona, donde supuestamente Clara Chía era mesera.



(Artículos relacionados: ¿Quién es el hombre con quien Amparo Grisales celebró amor y amistad?).

Hijos de Fabio Restrepo dicen que su padre murió por negligencia en hospital

Doña ‘Cuquita’ habló de las infidelidades de Vicente Fernández

Video: Fan le pidió matrimonio a Karol G en pleno concierto; ella le contestó

Tendencias EL TIEMPO