Una de las noticias más recientes y polémicas de una de las parejas del espectáculo es sobre la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, quienes decidieron romper su relación de 12 años, a causa de la supuesta infidelidad por parte del padre de sus dos hijos.

Muchos medios de comunicación filtraron información sobre la mujer que haría parte de ese romance oculto, causando que los fanáticos de la artista comenzaran a investigar quién era la misteriosa joven.



De acuerdo con el medio ‘Hola’, el futbolista estuvo presente en el concierto del cantante Dani Martín en el SummerFest que se realizó en Estados Unidos, el 19 de agosto de 2022, junto con la chica con quien iniciaría un nuevo romance.

Pique con su nueva novia Clara Chia Marti pic.twitter.com/14FndCmB3V — 𝐂𝐮𝐫𝐢𝐚𝐥 (@curialfcb) August 20, 2022

Entre la multitud de gente, se vio a la nueva pareja bastante unida y dándose muestras de afecto mutuamente, lo cual demostraría que ellos ya no tendrían preocupación alguna de encubrir el amor que ha nacido durante este último año.



Después de que se filtró un video de los dos españoles, la colombiana no estaría muy feliz por ello, según el medio ‘Socialité’, pues, al parecer Shakira y Piqué tenían un acuerdo de que ninguno saldría en público con alguna pareja sentimental durante el primer año de su separación, lo cual el futbolista no habría cumplido.

#Ahora Filtran vídeo del primer beso en público de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía de 23 años.



A Piqué le han dicho de todo se han burlado en público, le han pegado gritos y hasta groserías le han dicho después de su separación con Shakira.📹 @socialitet5#21Ago pic.twitter.com/p0R9a5jGHl — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) August 21, 2022

La nueva pareja de Piqué



Según el medio británico ‘The Sun’, Clara Chía Martí es una joven española de 23 años, quien actualmente es estudiante de la carrera universitaria de Relaciones Públicas.



"Clara era camarera en una de las discotecas a las que Piqué iba de fiesta con Riqui Puig y otros compañeros del equipo. Fue un flechazo inmediato", contó una fuente al medio ‘Vanitatis’.

Adicionalmente, la chica trabajaba en algunos eventos que realizaba la empresa del futbolista denominada Kosmos -productora de contenido y entretenimiento deportivo-, lugar donde supuestamente ellos dos se encontraban.

Aunque la mujer contaba con más de 30 mil seguidores en Instagram, suspendió temporalmente sus cuentas en las redes sociales, al parecer, cuando la noticia de ella se hizo viral. Sin embargo, después de que disminuyera el boom sobre los rumores, está activa en el internet sin dar alguna declaración sobre su supuesto romance con Gerard Piqué.



Actualmente, el jugador del Barcelona no ha dado ninguna explicación sobre los rumores y noticias que han expuesto respecto a su vida personal.

