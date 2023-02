Con el lanzamiento de ‘TQG’, Shakira vibró junto a Karol G con un mensaje de empoderamiento y canto al desamor. Las colombianas concretaron su primera colaboración, la cual hace parte del álbum ‘Mañana será bonito’ con el que la antioqueña sorprendió.

La pista tiene varios versos que hacen referencias a las anteriores parejas de las artistas, Gerard Piqué y Anuel AA. En concreto, la barranquillera menciona las intenciones que habría tenido su ex:

Ahora tú quieres volver

Se te nota, no sé, espérame ahí que no soy idiota

La letra expresa lo mismo a lo que hizo Shakira en la ‘tiradera’ con el productor Bizarrap, como parte de la ‘Sessions #53’. Esa fue otra canción explosiva en la que acudió a un juego de palabras para relacionar al exfutbolista y a su novia Clara Chía.

Yo, contigo, ya no regreso

Ni que me llores ni me suplique

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo solo hago música

Perdón que te sal-pique

Ultimátum de Clara Chía

¿Piqué quiso volver con Shakira? Según las revelaciones del periodista Jordi Martin, reconocido en la farándula de España, el catalán habría intentado reconciliarse con Shakira cuando ya tenía una relación con la joven Chía.



“Desde el entorno de Shakira me cuentan que en abril pasado (2022) terminaron su relación. Un mes más tarde él se arrepiente y vuelve a casa, pero no resultó y ahí deciden terminar por completo. El resto de la historia ya la sabemos… Clara y Piqué se mudan juntos”, mencionó el reportero para el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram: @3gerardpique

Tras el estreno de ‘TQG’, Martin insistió que Piqué buscó regresar en 2022 con la colombiana. Habría estado en casa durante un mes, algo a lo que Chía “no le vio rollo”, según dijo en una entrevista reciente para el programa ‘Lo Sé Todo’.

Sin embargo, por esos días, la joven se habría molestado y le habría hecho un fuerte reclamo. “Darle su lugar”, aseguró el paparazi frente a la advertencia de la estudiante.



Su relación parece que se ha afianzado, pues publicaron su primera fotografía en Instagram y, además, se les ha visto tomados de la mano recorriendo las calles de España.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

