Gerard Piqué volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de que llegara a la alfombra roja de la King’s League acompañado de su nueva pareja sentimental ,Clara Chía Marti, quien, entre otras cosas, no se deja ver mucho en público tras la polémica que se suscitó entre el ex futbolista del FC Barcelona y Shakira.



Y es que cuando se destapó que la barranquillera y el catalán estaban en proceso de dejar su relación sentimental, el nombre de Chía apareció en los principales portales de chismes del mundo, debido a que se estaba especulando una infidelidad de por medio que habría detonado la separación.



De igual forma, el lío legal para definir la custodia de los hijos de las celebridades llegó a mutuo acuerdo en diciembre y desde entonces tanto la cantante como el deportista, siguieron sus vidas, pero sin desaprovechar la coyuntura mediática que produjo su ruptura.



Primero, la intérprete de ‘Te felicito’ alcanzando altísimos ítems de reproducción en las diferentes plataformas de música con ‘TQG’ y la sesión con Bizzarap, y segundo, con Piqué, quien logró meter al Camp Nou más de 90 mil personas que se acercaron a disfrutar del ‘final four’ de la ‘Kings League’ el pasado 26 de marzo.



¿Clara Chía Martí fue ignorada?



Durante la alfombra roja del evento, se hicieron presentes grandes personalidades de la industria del deporte, el entretenimiento y los negocios de España, incluso, Clara Chia Martí brilló por su presencia, pero aún más por un incómodo momento que se presentó con Gerard Moreno, presidente del club Jijantes, quien presuntamente la ignoró.



"No me has contestado el WhatsApp", dice Clara Chía, a lo que él solo responde "¿a qué hora", por lo que llega la réplica de la empresaria que le expresa que hace 40 minutos debió responderle.



A eso se suma que Ibai Llanos, Xpursito y XBuyer, quienes estaban narrando el momento a través de la plataforma Twitch , también prestaron poca atención a la inesperada reacción de la pareja de Piqué.



El hecho no pasó desapercibido para los internautas, quienes iniciaron una oleada de reacciones en las redes sociales comentando el curioso momento. Algunos de ellos manifestaron que los presidentes del certamen “la ignoraron por completo”, dejando claro que “no le querían dar protagonismo”.



