En los últimos meses, la nueva pareja de Gerard Pique, Clara Chía, ha estado bajo el ojo público, pues se rumorea que de ella fue la culpa de que el exfutbolista y Shakira se separaran. Al convertirse en una persona de interés público, en redes sociales se ha hablado bien y mal sobre esta joven, incluso, se generó el rumor de que ella en realidad era una mujer trans.

Esta teoría conspirativa afirmaba que Clara en realidad nació con el nombre de Esteban Chía Martí. Sin embargo, esta información no es cierta y solo basta con buscar el inició de cómo empezó este rumor para darse cuenta de que todo es información falsa.



Todo comenzó porque en redes sociales empezó a circular una imagen en la que aparecía Gerard Piqué junto a otro hombre, asimismo se les podía ver abrazados y lanzando un beso a la cámara. Desde ese momento, se especuló que esa otra persona era Esteban Chía, ‘el antiguo nombre de la joven’.



En varios medios internacionales, han buscado el año en la que fue tomada esa fotografía y descubrieron que es del 2006 y el hombre misterioso, en realidad, es un amigo de la infancia de Piqué llamado, Joans Mas. Por otro lado, para ese entonces Clara solo tenía siete años, pues actualmente tiene 24.

Otra de las pruebas presentadas para demostrar que Clara Chía en realidad es un hombre, es una fotografía en la que se ve a un niño de camisa blanca y tiene algunos rasgos parecidos a los de la catalana. Sin embargo, esta foto pertenece a un banco de imágenes.



Posiblemente, en las redes sociales haya muchas pruebas que comprueben esta teoría, pero es importante aclarar que solo son mentiras e información falsa.

Piqué habla de las consecuencias de los malos comentarios que recibe en redes

En una entrevista con el YouTuber, Gerard Romero, el exfutbolista del Barcelona reveló que ha llegado a recibir mucho odio en redes sociales y que en realidad las personas no saben esto como puede afectar mentalmente a los demás.



“No pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ‘ohh, la puta ama’, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?”, comentó.



Por el momento, Piqué y Clara tratan de vivir una vida normal en Barcelona, luego de que la barranquillera abandonara el país y se fuera a vivir a Miami, Estados Unidos, con sus hijos, Milan y Sasha.

