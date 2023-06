Marc Piqué, hermano menor del futbolista catalán y expareja de Shakira, Gerard Piqué, se dio el 'sí' con María Valls en una ceremonia privada en Barcelona. Allí, la prensa esperaba a la pareja que se roba toda la atención: Clara Chía y Piqué.



El exfutbolista acudió al matrimonio de su hermano con su joven novia, pero como ya se había filtrado, sus hijos Sasha y Milán no lo acompañaron, pues se encuentran de vacaciones con Shakira.



Gerard y Clara se dejaron ver muy felices en la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, en la provincia de Barcelona y uno de los detalles que más llamó la atención fue el atuendo de Chía.

Este enlace matrimonial es el primer acto familiar al que Clara acude como pareja oficial de Piqué y lo ha hecho en un segundo plano.



Se especulaba que allí era posible que la pareja se comprometiera, pero esto no sucedió.



Lo que sí ocurrió fue que no lograron escapar de los focos de la prensa, quienes capturaron varias fotografías del atuendo de ambos.



Clara Chía lució un vestido tejido, en tono dorado, zapatos nude con tira de vinilo transparente, como accesorio tenía sus ya conocidas gafas de sol oscuras, un brazalete y collar dorado sobrios y la melena rubia suelta.



En redes sociales varias personas han señalado que este fue un 'look' muy informal y que no era adecuado para una boda.



"Es el típico vestido que te pones para la playa", señaló la creadora de contenido Julia Elias en un video de TikTok.

Varios comentarios de esta misma línea han señalado que "no tiene gusto", que "necesita un asesor de imagen" y que el vestido parece de Shein.



Sin embargo, la prenda que lució fue diseñada por Victoria Beckham, esposa del exjugador inglés David Beckham. El vestido tendría un costo cercano de 800 euros, un poco más de tres millones y medio de pesos.

