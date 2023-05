El nombre de Clara Chía no ha dejado de ser protagonista en los medios de comunicación y en las redes sociales desde que anunció su polémica relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la expareja de la cantante Shakira.

Esto ha hecho que la joven de 24 años sea perseguida por paparazis a todos los lugares a donde va. Por lo que se ha visto de ella, en redes la suelen catalogar como una mujer tranquila que no hace ningún escándalo. Sin embargo, recientemente se filtraron unas imágenes y videos de una faceta que nadie conocía de Clara.



Este miércoles 10 de mayo el programa ‘Chisme No Like’ compartió unas imágenes en las que se ve a la joven pasada de tragos luego de asistir a una fiesta en Barcelona. Asimismo, se le puede ver con unas amigas tiradas en el suelo, bailando y bebiendo.



“Te vamos a mostrar lo loca que es Clara Chía. Estaba tomando alcohol, tirada en el piso y la pierna para arriba. Es la verdadera Clara Chía. Esta no es la que vemos con Piqué toda modosita. Esto es a lo que le tiene miedo Shakira. Todas sus amigas son busca hombres, borrachas, fiesteras”, comentó Javier Ceriani, presentador del programa.



Los presentadores también aseguraron que los clips fueran tomados de su antigua cuenta de Instagram y sucedieron antes del escándalo con Shakira.

Clara Chía estuvo en la casa de Shakira en Barcelona

Hace unos días, se filtraron unas imágenes que causaron gran polémica en las redes sociales, pues la joven supuestamente estaba en la antigua terraza de la mansión de Shakira en Barcelona.



En las imágenes se puede observar que Clara Chía está apoyada en lo que parece una mesa de madera y porta un suéter color hueso y un gorro tejido de colores.



Según informó el diario el ‘Nacional de Catalunya’, el lugar de la fotografía “no es el pequeño balcón donde había una bruja mirando a casa de los padres de Piqué, es la gran terraza superior con vistas”.



Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad más íntima. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas 😍💕 pic.twitter.com/kCij2vpteP — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

Por su parte, el portal ‘Ok diario’, señaló que estas imágenes llegaron a Shakira y aseguró que la cantante no pudo ocultar su indignación con Piqué, pues consideró que esto era una provocación.



Asimismo, enfatizó que por la constante polémica, Shakira ya no quería seguir viviendo en Barcelona y por eso se mudó lo más rápido posible a Miami. Además, indicaron que la barranquillera no está de acuerdo en que Piqué lleve a su novia a la casa donde compartieron tantos momentos juntos.

