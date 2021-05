Los ciudadanos dedicados a recoger ayudas para manifestantes en Cali

La situación de orden público en la ciudad de Cali ha sido de las más delicadas en el país. Si bien se han presentado otras manifestaciones en diversas ciudades en el marco del paro nacional, el ojo sigue puesto sobre los sucesos ocurridos en la capital del Valle.



Durante los últimos días las redes sociales han evidenciado los enfrentamientos entre los manifestantes y las autoridades. Estas confrontaciones desencadenaron olas de violencia que, hasta el momento, causaron al menos diez fallecimientos.



La ciudadanía, teniendo en cuenta la situación social crítica, se ha unido en diversas actividades para apoyarse en medio de esta dura situación.



Por ejemplo,en la ‘noche de terror’ que se vivió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes, según los reportes oficiales que dio a conocer EL TIEMPO, cinco personas murieron y 33 resultaron heridas.

Durante la mañana de este martes, habitantes de Siloé marcharon por el presunto abuso policial ocurrido el lunes. Foto: Juan Pablo Rueda.

En videos divulgados en redes sociales se observa cómo, al parecer, miembros de la fuerza pública dispararon con armas de fuego en contra de los manifestantes en barrios como Siloé y sectores como La Luna.



Estos presuntos hechos son materia de investigación.



El martes 4 de abril se realizaron jornadas en las cuales varias personas se reunieron con camisas blancas, flores y mensajes alusivos a la paz.



Entre las iniciativas ciudadanas aparecen grupos de personas que han decidido darle una mano a quienes se han manifestado en contra de los abusos registrados tanto en la ciudad vallecaucana como en otras partes del país.



En entrevista con EL TIEMPO, Joze Luis Sanint Levy, de 30 años, comentó las razones por las que se sumó a un grupo que reparte ayudas a quienes resultan heridos en medio de los enfrentamientos.



“Decidimos ayudar a la comunidad que está saliendo a los puntos de concentración en el paro nacional porque sabemos que ellos son quienes están haciendo una resistencia real”, puntualizó el hombre, quien se desempeña como productor de eventos.



Aseguró que su motivación es la de brindar una ayuda a los barrios, comunidades y jóvenes que se están viendo afectados de manera directa o indirecta por los abusos cometidos en los últimos días.



Vale recordar que la ONG ‘Temblores’, la cual ha seguido de cerca las denuncias de los ciudadanos desde el inicio del paro nacional, señaló que se han presentado al menos 1.443 casos de violencia policial en distintas zonas de Colombia.



En ese sentido, Sanint comentó: “sabemos que los servicios médicos no han podido colaborar como lo harían normalmente, pues los distintos bloqueos que se presentan o cuando la policía no les permite pasar dificulta la situación, sin embargo, las que logran pasar no tienen los insumos suficientes”. Es por ello que decidieron juntarse en grandes colectas para mitigar la escasez.



La ONG citada también compartió un reporte según el cual se han presentado 77 casos de disparos de arma de fuego, 21 víctimas de agresión en los ojos y 239 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública.



“Hay muchos voluntarios que son médicos y que salen de sus turnos de trabajo para ir a atender a los heridos de bala, o quienes han sido víctimas de los gases y aturdidoras que ha utilizado la fuerza pública”, comentó Sanint.



Además, enfatizó en que están recolectando elementos para ayudar a los médicos y comida para los habitantes de algunos barrios donde no han podido llegar las provisiones de alimentos.

¿Cómo ayudar?

Cualquiera puede hacer donaciones al grupo de ciudadanos por medio de la cuenta de Nequi número 311 7105388 o por PayPal (con los apellidos del joven: Sanint Levy) o a la cuenta de ahorros número 91200286249 de Bancolombia.

Cali ha sido de las ciudades más afectadas por las protestas. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

“Las personas de Cali nos han hecho llegar insumos médicos. Estamos recibiendo todo lo que sea necesario para atender una urgencia: elementos de limpieza, elementos de sutura (lo que más requerimos porque han sido muchos heridos de bala), además, fármacos para el dolor como el diclofenaco”, puntualizó.



También explicó que se pueden donar ”alimentos no perecederos o comida que se pueda preparar en el momento para repartirle a los muchachos y la gente que esté en los barrios”.



Este grupo, incluso ha recibido apoyo internacional.“Una amiga que reside en China se ha contactado con varias personas alrededor del mundo para que donen a nuestras cuentas de PayPal y a la cuenta de Nequi”.

Reino Unido, Estados Unidos, Ucrania y Australia son algunos de los países desde los cuales provienen ayudas. Eso sí: se han dado innumerables donaciones desde varias partes de Colombia.



Sanint comentó que buscan todo el apoyo que sea posible, por ello invitan a más ciudadanos a contribuir con las donaciones. Él recomienda que, si se quiere hacer un aporte en un lugar físico, puede ser en algún punto de concentración.



“Lo mejor es consultar al personal de derechos humanos que esté acompañando a los manifestantes para no sobrecargar de insumos en lugares donde no se necesitan”, sugirió.



Algunos de estos puntos de encuentro son Paso del comercio, Sameco, La Luna, Univalle y Melendez.

