Las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad francesa de Amiens, Brigitte Fouré, han dado la vuelta al mundo este martes por la petición que realizó a través redes sociales a la cantante estadounidense Madonna para que devuelva un cuadro del siglo XIX.



Se trata de una pintura idéntica a una obra que estaba expuesta en el Museo de Amiens, prestado por el museo de Louvre de París, hasta que desapareció durante un bombardeo alemán en 1918, cerca del final de la Primera Guerra Mundial, por lo que se considera que fue robado

Madonna quiere reunirse con el papa Francisco. Foto: Walter Bieri. Archivo EFE

El cuadro de Madonna fue comprado en Sotheby's por 1.3 millones de dólares y ha sido visto en fotografías de la cuenta de la cantante en redes sociales.



En esas imágenes, se puede ver que el cuadro es idéntico al desaparecido, pero algunas mediciones hechas a partir de ellas muestran que le faltan tres centímetros de altura.



Según algunos expertos, si es la obra original se le habría quitado esa parte para eliminar la fecha y la firma del autor. Se trata de la obra "Diana y Endymion", realizada en 1822 por el pintor neoclásico francés Jérôme Marin Langlois (1779-1838).



En su mensaje, la alcaldesa dice: "Madonna, usted probablemente no conoce Amiens, pero hay un vínculo especial entre usted y nuestra ciudad".



Añade que Amiens será candidata a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2028, por lo que "me gustaría que con ese motivo nos pueda prestar ese cuadro".



Sin embargo, el canal público 'France 3' advierte de que, si la obra llegara a suelo francés, podría no volver a salir del país, ya que las obras que pertenecen al Estado francés no pueden ser vendidas.



EFE