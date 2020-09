Pareja insultó y agredió a trabajadores que podaron árbol, en México

Una pareja que residía en la colonia Hipódromo Condesa, en Ciudad de México, se hizo viral en redes sociales luego de que se publicara un video en el que insultan a varios trabajadores.



El hecho ocurrió luego de que personal de Protección Civil y Servicios Urbanos de la Ciudad de México acudiera a la zona para talar un árbol, pues meses atrás uno de los troncos había caído sobre el vehículo de un habitante del sector.



La pareja comenzó a gritar a los operarios y una de las mujeres del grupo grabó todo en un video.



"Vos sos una ignorante. Lo único que te preocupa es que corten los árboles. Cortar árboles es ignorancia", se escucha decir a la mujer que agredió en la grabación que fue difundida en Twitter.



(Siga leyendo: Colombia se une a la recuperación económica verde de América Latina).

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Luego de llamar a los trabajadores 'mexicanos ignorantes' en repetidas ocasiones, la mujer le dice a quien graba el video: "Vos eres una india. Aquí estoy, filmáme. India horrible" (SIC), dijo la atacante, quien recibió el apodo de 'lady Argentina' (por el acento con el que hablaba, de ese país).



Posteriormente, las imágenes muestran a la pareja de la mujer acercarse a la trabajadora para golpear el celular con el que filmaba.



Ante las agresiones, la Asociación de Residentes de la colonia Hipódromo Condesa publicó en Twitter un comunicado rechazando los actos de "discriminación y violencia".



Asimismo, en el reporte se informa que los mismos habitantes de la zona fueron quienes hicieron un llamado a las autoridades para la valoración de los árboles tras la caída de uno de ellos en el mes de julio.



(Le puede interesar: Según Ideam, la deforestación en el país se redujo un 19 % en 2019).



"Se pidió a las autoridades realizar el procedimiento de poda lateral de un árbol inclinado hacia la calle para quitar peso y disminuir el riesgo de que en un futuro también se cayera".

PRONUNCIAMIENTO CONTRA

LA DISCRIMINACIÓN Y LA VIOLENCIA



Los residentes de la colonia Hipódromo rechazamos cualquier tipo de discriminación y violencia contra los integrantes de nuestra comunidad; muy particularmente la violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/Nn1U4gANQv — Residentes Hipódromo (@ARHipodromo) September 8, 2020

Además, se informa que la comunidad denunciará el caso ante un juez cívico por injurias y obstrucción al servicio público. De igual manera, el documento rechaza las agresiones físicas por parte del hombre contra la trabajadora.



"Contra las agresiones del hombre hacia la mujer, debe haber tolerancia cero. siempre debemos tomar partido, no ser indiferentes, ya que el silenciar y voltear la mirada hacia el otro lado estimula a los responsables a continuar las agresiones".



Por su parte, el Instituto Nacional de Migración (INM), de México, informó en su cuenta de Twitter que citaría a los ciudadanos para verificar su situación migratoria.



(También: El insulto a Claudia López y vergonzosos casos de homofobia en el país).

El @INAMI_mx informa que, se citará a los extranjeros -supuestamente de nacionalidad argentina- que agredieron a una persona en la Colonia Hipódromo Condesa en la #CDMX, para verificar su condición migratoria. — INM (@INAMI_mx) September 10, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



El 10 de septiembre, la pareja difundió un comunicado en el que pidió perdón por la manera en la que insultaron a la mujer que grababa, pero también hicieron claridad en que ellos no filmaron todo el suceso y "solo existe la versión de esa persona".



"Ella no dialogaba, solo me filmaba, no me respondía. Yo sentí enojo ante el sentimiento de invasión, provocación e impotencia. Insulté sin pensar".



De igual forma, 'lady Argnetina' hizo énfasis en que su pareja es de nacionalidad mexicana, pero ella no. Sin embargo, dijo que su objetivo nunca fue discriminar a nadie.



(Siga leyendo: Mujer golpea a otra por insulto racista en bomba de gasolina de EE.UU.).



"Creo que esta situación se ha descontextualizado. Personalmente, considero a México uno de los países más hermosos que he conocido, he tenido la fortuna de establecer estrechos vínculos de amigos con personas muy valiosas", concluyó.

Aqui está la declaración de la pareja, reconociendo los hechos y perjuicios pic.twitter.com/G6zvcZCIYh — alfredo Navarrete (@alfretango) September 11, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Tendencias EL TIEMPO