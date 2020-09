Disfraz de rata gigante taponó drenaje de una zona de Ciudad de México

A causa de las inundaciones que se presentaron el viernes 18 de septiembre en el sur de Ciudad de México, los servicios de limpieza retiraron más de 20 toneladas de basura del drenaje y lo que encontraron fue un disfraz de rata gigante que taponaba el río Magdalena de la capital mexicana.

La limpieza se realizó con el fin de evitar nuevas obstrucciones en la red y la saturación del cauce de los arroyos que bajan de la Alcaldía La Magdalena Contreras, en México D.F. Entre los desechos había restos de construcción, sillones, tazas de baño, el disfraz de rata (también llamado botarga en México), entre otros, según lo reportó el diario mexicano ‘Milenio’.

Sólo en México: una rata gigante (botarga) estaba entre las toneladas y toneladas de basura que retiraron del drenaje en Magdalena Contreras #CDMX, son las mismas que provocan inundaciones pic.twitter.com/yHO0fasBX8 — Alekx Rodríguez (@alekx_04) September 19, 2020

Estos desechos ocasionaron inundaciones de más de dos metros de altura que acabaron con la vida de 'Doña Mary', quien (según el medio) vivía sola en una vivienda humilde de la zona. Los vecinos comenzaron una colecta para poder enterrar a la mujer.



“No me dijeron dónde está el cuerpo”, le dijo al medio Andrés, un vecino de la fallecida. Otros vecinos señalaron que se trataba de una mujer solitaria y que no tenía familiares que se hicieran cargo del cadáver.

Otras personas señalaron que ya habían tenido problemas con el alcantarillado en el sector. “De la cavidad del tubo adonde salía solo había un pequeño tramito de 50 centímetros y ya se había reportado varias veces (que estaba tapado)”, dijo al medio Juan José Torres, vecino de la zona.



El hombre también aseguró que el taponamiento ya llevaba mucho tiempo ahí.

Las autoridades pusieron en marcha albergues temporales para las decenas de familias que se vieron afectadas por las inundaciones.



Además, la alcaldesa de La Magdalena Contreras, Patricia Ortiz, hizo recorridos por el sector para reconocer las necesidades de los habitantes de esta área de la capital mexicana, que se vieron afectados por los estragos.



“Agradezco tanto a la Policía auxiliar como la gente del sector, y al secretario de Seguridad Ciudadana”, dijo Ortiz.

Finalmente, ‘Milenio’ reportó que las cerca de 50 familias que están afectadas por el aguacero ya están siendo atendidas por la autoridades correspondientes.

