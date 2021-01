Las mejores 'apps' para encontrar pareja

Una de las resoluciones de Año Nuevo más populares es ‘encontrar el amor’.



Para mejorar sus posibilidades —y no dejar todo en las manos del destino— muchas personas han migrado a las aplicaciones de citas, las cuales buscan facilitar el contacto entre dos personas afines.



Estas 'apps' se han convertido en una alternativa para no dejar de lado las citas ahora que es más difícil conocer personas de forma habitual debido a la pandemia del nuevo coronavirus.



(Le puede interesar: Estos fueron los mejores juegos y 'apps' del 2020 en Google Play).

La buena noticia es que, en los últimos años, el mercado de las aplicaciones de citas se ha diversificado, llegando varias opciones a Colombia que vale la pena considerar.

Tinder

En el último trimestre de 2020 Tinder creció 545 millones de dólares, según su más reciente reporte financiero. Foto: Tinder

Con más de 300 millones de descargas a nivel mundial, es la aplicación para citas más utilizada en el mundo.



Su mecanismo es sencillo: en la página principal se visualizan los perfiles de personas que cumplan las características de interés que haya especificado el usuario (sexo, distancia y rango de edad). Si alguien le gusta tiene que deslizar a la derecha o, en caso contrario, a la izquierda.

(Le recomendamos leer: La mejor nueva 'app' móvil de Latinoamérica es colombiana).



La aplicación le avisará cuando suceda un ‘match’, es decir, que dos personas se gustan mutuamente. Luego, ambos tendrán la posibilidad de hablar mediante un chat privado.



Tinder tiene una versión paga con funciones extra que permite, entre otras cosas, ver las personas que lo han seleccionado entre sus gustos.

Happn

Está disponible tanto el la Play Store de Android como en la App Store de Apple. Foto: Happn

¿Alguna vez se ha cruzado a una persona en la calle y se ha quedado con ganas de hablarle? Bajo esa premisa, Happn ha conquistado a más de 50 millones de personas alrededor del mundo.



La 'app' le recomienda personas con las que haya coincidido en un lugar en un radio de 250 metros y que se ajusten a sus intereses predeterminados. Si dos personas se parecen entre sí podrán empezar una conversación.

Facebook Dating

En 2018 una versión de prueba fue lanzada, pero oficialmente se estrenó en septiembre de 2019. Foto: Facebook

Es el producto para encontrar el amor con el que, en 2018, Facebook entró a competir en el mercado de las apps de citas. El servicio está integrado a la red social, por lo que no requiere descargar ningún otro aplicativo.



Para utilizarlo debe ingresar en la opción ‘parejas’ (disponible en el menú principal). Una vez dentro debe crear un perfil especificando sus intereses y colocando las fotografías que desee.

(Lea también: ¡Optimismo! 10 grandes hechos positivos que también marcaron el 2020).



A diferencia de Tinder, Facebook Dating le sugiere diferentes perfiles al mismo tiempo. Si está interesado en la otra persona debe presionar en la opción ‘interesado’ o comentar directamente en el perfil. Si el otro está interesado podrán iniciar una conversación.



Tenga en cuenta que el servicio no les avisa a sus contactos que usted está utilizando la app ni tampoco se los sugiere. Esto a menos que dos usuarios amigos indiquen estar interesados entre sí de manera secreta.

OkCupid

Una nueva tendencia en las apps de citas comoOkCupid y Hinge (no disponible en Colombia) es acercar a las personas de acuerdo con las respuestas que den a determinadas preguntas. Foto: OkCupid (IAC/InterActiveCorp)

Lo que hace interesante a esta 'app' es que las coincidencias (los perfiles sobre los que puede mostrar su interés) se basan en las respuestas que cada usuario haga a un largo cuestionario sobre sí mismo.



La alimentación, los gustos musicales y los pasatiempos son tan solo algunas de las categorías que garantizan que los ‘match’ tengan cosas en común. Eso, sin embargo, también reduce de alguna manera el campo de elección.

Bumble

Su creadora, Whitney Wolfe, es la ex vicepresidenta de Tinder. Foto: Bumble

Funciona como una red social en la que únicamente las mujeres pueden iniciar una conversación. ¿La razón? Evitar los prejuicios que se tienen cuando ellas hablan primero. Además, busca ser un espacio más seguro.



Así como en Tinder, las personas pueden mostrar o no su interés deslizando a la derecha o izquierda. Si se hace ‘match’, y la mujer inicia la conversación, el hombre tendrá determinado tiempo para responder, una característica que pretende fomentar el contacto.

(En otras noticias: A mordiscos, hombre atacó a mujer que era su jefa).



Bumble también permite a sus usuarios las opciones de ‘Hacer nuevos amigos’ y ‘Ampliar la red de contactos profesionales’.



Aunque su premisa sea osada, según la página especializada 'Business of App', en 2020 alcanzó los 100 millones de usuarios y es la competencia directa de Tinder entre los menores de 35 años.

Grindr

Fue originalmente lanzada en marzo de 2009. Foto: Grindr

Es una aplicación diseñada para hombres homosexuales. Usa un sistema de georreferenciación que muestra a las personas más cercanas, es decir, no hay ningún tipo de filtro, al menos no en la versión gratuita.



Tampoco es obligatorio identificarse. Puede hablarle a la persona de su interés directamente y esperar su respuesta.



Grindr suele utilizarse con frecuencia para acordar encuentros sexuales, aunque no siempre es el caso. Por eso es importante especificar si busca una relación amistosa o citas en su perfil.

Lovoo

Es de origen alemán y también puede utilizarse en un computador. Foto: LOVOO GmbH

A modo de red social, permite darle ‘me gusta’ a perfiles que encajen en sus preferencias de sexo y rango de edad.



Ya que en su versión gratuita no permite establecer parámetros de compatibilidad superiores (gustos específicos), muchos la usan únicamente para crear redes de amigos o simplemente para pasar el rato.



(Además: Así influyó la tecnología en los grandes cambios que dejó este 2020).

Tendencias EL TIEMPO