Cisne ‘de luto’ se plantó en vía férrea y frenó a 20 trenes

Cada vez son más frecuentes las historias que demuestran que los animales son seres capaces de expresar sentimientos y amar.



Por ejemplo, el perrito callejero que lloró al recibir una salchicha por parte de una extraña en China o la gata que llevó a su cría a un hospital en Turquía para que un veterinario la ayudara.



El caso más reciente ocurrió el pasado 23 de diciembre en la ciudad de Kassel, en Alemania. Allí un cisne que estaba de luto por la muerte de su compañero se posó en medio de una vía férrea junto al cuerpo del ave fallecida y retrasó a una veintena de trenes durante casi una hora.



La situación ocurrió hasta que el animal fue evacuado por los bomberos.



La historia

Según un comunicado de la policía de Kassel, las dos aves se posaron en la línea de gran velocidad que conecta Kassel con Göttingen, en el centro de Alemania, "durante una excursión".



Uno de los dos cisnes murió, probablemente a causa de un cable del tendido eléctrico, según la descripción de los hechos.



Tierische Tragödie bei Fuldatal: Trauernder Schwan legt ICE-Schnellstrecke lahm https://t.co/VOoYXOGUN4 — hessenschau (@hessenschau) December 28, 2020

Su compañero, entristecido, se posó al lado del ave fallecida e hizo caso omiso a las llamadas de los funcionarios que intentaban atraerlo lejos de las vías.



Al final, bomberos dotados con un equipo especial tuvieron que ser desplegados en el lugar. Lograron llevarse al cisne muerto y a su compañero, sano y salvo, fuera de la zona. Al cisne rescatado lo soltaron en el río Fulda.



Veintitrés trenes sufrieron retrasos de unos 50 minutos durante la operación de rescate, según el comunicado.



Los cisnes y sus parejas

Esta no es la única historia de luto y amor entre cisnes reportada en 2020. Foto: iStock

Según La Real Sociedad para la Protección de las Aves los cisnes intentan permanecer con la misma pareja durante toda su vida.



De hecho, esta no es la única historia de amor y luto entre cisnes reportada durante el 2020.



En marzo pasado un cisne hembra que vive en los estanques de Highgate en Londres, Inglaterra, y que había rechazado a todas las parejas potenciales después de la muerte de su primer amor, se volvió a enamorar.



Hace cuatro años su pareja anterior murió volando hacia un edificio. Desde ese entonces "el cisne viudo pasó sus días volando sola entre los estanques de Highgate como si buscara a su pareja perdida", dijo en un trino la City of London Corporation.



Sin embargo, el ave conoció a un cisne macho en The Swan Sanctuary, ubicado en Shepperton. Allí se estaba recuperando de las heridas emocionales que le dejo el evento.



En junio la nueva pareja tuvo pichones. "Ayer nació el final perfecto, feliz y esponjoso de la historia de amor del cisne", tuiteó la City of London Corporation para ese entonces.



