En las últimas semanas en redes sociales está de moda la nueva función “Avatar Mágico” de Lensa Ai, pues las personas pueden crear con su fotos imágenes que simulan dibujos animados que parecen sacados de un cómic o anime.

A pesar de que algunos especialistas en tecnología recomendaron a las personas no hacer este tipo de fotos, pues se exponen a que su identidad sea robada por algunos usuarios malintencionados en la red, sigue siendo viral subir este tipo de contenido a internet.



Algunas personas han querido parecerse a sus avatares e incluso le han preguntado a cirujanos plásticos si es posible que se parezcan más a sus personajes de ciencia ficción.



El Dr. Terry Dubrow, coanfitrión del programa ‘Botched', le dijo al medio americano ‘TMZ’ que dos personas se habían acercado a él para preguntarle si podía convertirlos en sus autorretratos de Lensa Ai.



Dubrow comentó que en un principio pensó que se trataba de una broma, pero al ver que los pacientes lo querían de verdad los rechazó, ya que no es posible hacer eso en la sala de operaciones.

Además, resaltó que se encuentra bastante preocupado pues esta tendencia puede hacer que las personas tengan expectativas poco realistas de la realidad y se sientan mal cuando se vean al espejo o ya no quieran mostrarse de nuevo en público.



Asimismo, le pasó al Dr. Deepak Dugar, quien ha trabajado con celebridades como Mia Kalifa, le comentó al mismo medio que ha recibido cinco solicitudes de este tipo. También, afirmó que esto puede volverse bastante peligroso ya que las personas pueden mezclar la realidad con la fantasía.



De igual forma, explicó que las características de las representaciones de IA no se traducen en un estructura ósea humana real y que no sería seguro intentar hacer una cirugía plástica de este tipo.

